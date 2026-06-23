Música, fuegos artificiales y la hoguera con el tradicional 'júa' centran San Juan en la ciudad de Málaga

Archivo - Quema de júa en la Noche de San Juan en Málaga capital en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO - Archivo

MÁLAGA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Música en directo, fuegos artificiales y la hoguera con el tradicional 'júa' centran en la ciudad de Málaga la velada de San Juan, que tiene lugar este martes, 23 de junio.

Así, tal y como detallaron la concejala delegada de Servicios Operativos, Fiestas y Playas, Teresa Porras, junto con el edil delegado de Seguridad, Avelino Barrionuevo, las actividades comenzarán a las 22,30 horas de la mano de la Orquesta Ipop en la glorieta 1º de Mayo, en el paseo marítimo Antonio Banderas-Playa de la Misericordia. En este espacio se realizará también la tradicional hoguera, con una superficie total de ocupación de 1.450 metros cuadrados.

A las 00,00 horas dará inicio al espectáculo con la quema del 'júa' en la que se utilizarán distintos efectos pirotécnicos. Finalmente, comenzará el espectáculo piromusical, disparado desde el espigón de la Térmica por Pirotecnia Zaragozana, con una duración aproximada de 14 minutos, un peso de masa explosiva de 204 kilos y 2.915 unidades de disparo. Al finalizar el espectáculo pirotécnico, se reanudará la actuación de la orquesta hasta la 01,00 horas, aproximadamente.

El 'júa' municipal de este año, diseñado por el creativo y técnico del Área de Fiestas Fernando Wilson, lleva por título 'De un invierno borrascoso a un verano saleroso'. El monumento toma como punto de partida las continuas borrascas y lluvias que han acompañado el invierno y la primavera, y busca simbolizar la quema del temporal y el tiempo inestable.

La composición plástica muestra una escena marina en cuya parte superior aparece un sol que asoma detrás de una nube oscura de tormenta. El sol incluye un bocadillo con el mensaje 'Tormenta, lárgate un tiempecito que ahora toca el veranito'.

Por su parte, la nube, representada con ojos rojos, descarga lluvia y rayos sobre una jábega, embarcación tradicional malagueña en la que se reúnen elementos de la identidad local como la Farola, la Catedral, el Centre Pompidou, el paisaje mediterráneo, el arte, la cultura popular y la naturaleza. Un paraguas azul cubre la escena y otro bocadillo expresa la frase 'Este tiempo loco, loco, loco...'.

En la parte inferior, la obra incorpora un mar con olas y peces, además del texto manuscrito con el lema del monumento. La quema de esta estructura de madera, cartón y goma espuma simboliza el final del periodo marcado por las borrascas y la bienvenida al periodo estival.

La hoguera tiene una plataforma de madera de cinco por 3,66 metros para la quema del 'júa', y cuenta con un vallado de seguridad de 50 por 50 metros. Esta obra se construye en las instalaciones de los Servicios Operativos y se trasladará hasta la playa de la Misericordia a primera hora de la mañana del lunes para el ensamblaje de las piezas.

Han recordado que uno de los elementos protagonistas de esta noche en la ciudad de Málaga es el 'júa', un monumento efímero cuya temática suele ser crítica, para eliminarla con su quema en la hoguera, dentro del carácter mágico y festivo de la noche. Así, la celebración de la noche de San Juan marca el inicio del solsticio de verano, la noche más corta del año.

DISPOSITIVO DE LIMPIEZA

En cuanto al dispositivo especial de limpieza que se realizará con motivo de la noche de San Juan, el plan operativo de la empresa municipal Limasam contempla actuaciones preventivas durante la mañana y la tarde previa de este martes 23, así como labores intensivas de acondicionamiento durante la mañana posterior del miércoles 24 de junio.

El dispositivo global de limpieza contará con un total de 227 operarios. El refuerzo específico para esta jornada constará de 156 trabajadores, que se sumarán a los 71 operarios que componen el servicio habitual de mantenimiento del litoral en temporada alta.

Asimismo, se movilizará una flota de 75 vehículos, integrada por 16 unidades ordinarias y 59 vehículos del refuerzo especial de San Juan. El equipamiento técnico incluirá tractores, máquinas limpiaplayas, hidrolimpiadoras, camiones cisterna y recolectores. Como dotación complementaria, se instalarán 40 contenedores de 1.000 litros y 330 papeleras de 50 litros.

Los trabajos de limpieza programados para la mañana posterior comenzarán a partir de las 05,30 horas de la madrugada del miércoles 24 de junio, con el objetivo de que el espacio público y las playas se encuentren en condiciones óptimas para el uso de los bañistas a las 10,00 horas de esa misma mañana.

Por otro lado, los aseos permanecerán abiertos hasta las 02,00 horas en las playas de La Malagueta y La Misericordia. Se contará con personal de guardia, con dos operarios por aseo.

Por su parte, el servicio de Parques y Jardines reforzará su presencia en los oasis y zonas ajardinadas de las playas de Málaga para que estén en perfecto estado desde primera hora de la mañana del miércoles. Así, las dos empresas adjudicatarias de los lotes de conservación y mantenimiento de las zonas verdes próximas al litoral adelantarán la hora de entrada de sus trabajadores a las 6,00 horas.

La empresa Talher adjudicataria del lote 2 de mantenimiento (distritos Centro, Este y Palma-Palmilla) tendrá distintos equipos compuestos por 8 operarios desde el Peñón del Cuervo hasta La Malagueta. Por su parte la empresa Raga Medio Ambiente, adjudicataria del lote 4 (distritos Carretera de Cádiz, Churriana, Campanillas y Puerto de la Torre) desplegará varios equipos con hasta 8 operarios que realizarán sus tareas desde la playa de Huelin hasta las playas de Guadalmar.

CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN Y SEGURIDAD

También desde el Área de Comunicación se ha realizado una campaña de concienciación para que la ciudadanía mantenga limpias las playas. Esta campaña, que muestra las toneladas de basura recogidas el pasado año, se divulga en medios de comunicación locales y soportes municipales.

En materia de seguridad, está prevista la activación de forma parcial del Plan de Emergencia Municipal por altas concentraciones de personas tanto en los paseos marítimos como en las playas, desde la tarde de este martes a las 18,00 horas hasta las 10,00 horas del miércoles.

El dispositivo establecido por la Policía Local contempla que a los 329 agentes que estarán en la calle en el servicio ordinario de este martes, se sumarán otros 88 para cubrir el centro y los litorales este y oeste desde las 19,00 horas hasta las 07,00 horas del día 24.

Están incluidos efectivos del Grupo Operativo de Apoyo con cinco unidades, mientras el Grupo de Investigación de Accidentes y Atestados (GIAA) llevará a cabo una campaña especial en la que se intensificarán los controles preventivos de alcohol, drogas y velocidad. Se contará también con el apoyo de la unidad de drones con infrarrojos. Además, en el turno de mañana del día 24 se desplegarán unidades que estarán junto al operativo de limpieza de las playas.

De igual modo, el Ayuntamiento también activará un refuerzo en los efectivos de Bomberos. Por su parte, el Servicio de Protección Civil desplegará un operativo formado por 22 efectivos.

Por último, han recordado que la ordenanza de Playas prohíbe las hogueras directas en la arena. Para cumplir con esta normativa, la tarde del martes se habilitarán cinco puntos de depósito de materiales (Playa del Chanquete, Plaza de las Palmeras, La Malagueta, La Cizaña y Peñón del Cuervo) para asegurar el uso seguro de las playas.

En cuanto al refuerzo de autobuses de la EMT, para ofrecer mejor servicio nocturno durante la Noche de San Juan, se duplicará la capacidad de las líneas nocturnas 1, 2 y 4. Asimismo, se reforzarán las líneas 1, 3, 7, 8, 11, 15 y 20.