El MVA proyecta esta semana el documental 'The Most Beautiful Boy in the World' y acoge la obra de teatro 'Loba'

MÁLAGA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural María Victoria Atencia organiza dos nuevas actividades culturales para esta semana. El próximo jueves, 21 de abril, proyectará la cinta 'The Most Beautiful Boy in the World', una película sobre el precio de la belleza, y el viernes, 22 de abril, acogerá la obra de teatro 'Loba' del dramaturgo onubense Juan Mairena.

Las entradas para presenciar el documental son libres hasta completar aforo y las de la representación teatral se pueden obtener a través de mientrada.net. Ambas actividades tendrán lugar a las 20.30 horas, ha indicado la Diputación en un comunicado.

'The Most Beautiful Boy in the World' es un documental sobre la vida de Björn Andrésen, el chico sueco que interpretaba el papel de Tadzio en la mítica película 'Muerte en Venecia', de Luchino Visconti. La pieza cinematográfica, dirigida por Kristina Lindstrom y Kristian Peri, tiene su origen en 1971, cuando Björn Andresen es proclamado como 'el chico más hermoso del mundo'.

El film, de 93 minutos de duración, sumerge a los espectadores en el 'ahora' de Andrésen, tras su época dorada al protagonizar la película 50 años atrás, narrando una historia de belleza y cosificación. Asimismo, resalta los efectos de la fama en el actor e indaga en su propia psique.

CICLO ESCENIK

Por otro lado, la obra 'Loba', del dramaturgo onubense Juan Mairena, conduce a los espectadores al año 1962, cuando una mujer de mediana edad se presenta en las oficinas de 'Hollywood Reporter' para poner el siguiente anuncio: "Madre de tres hijos. Divorciada. Americana. Treinta años de experiencia como actriz de cine. Todavía ágil y más afable de lo que dicen los rumores. Busca empleo estable en Hollywood".

El joven redactor que la recibe intenta disuadir y hacer todo lo posible para alejarla de su objetivo, pero la insistencia y el empeño de la mujer representan la lucha de muchas mujeres.

'Loba' surge como un homenaje a la valentía, el coraje y el esfuerzo de las mujeres trabajadoras, haciendo una mención especial a las actrices que han conseguido hacerse un nombre en el mundo de la interpretación.