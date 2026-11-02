Navarro destaca que la candidatura del PP de Málaga representa "el cambio y la esperanza de reconstruir España"

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, durante la fotografía de familia de los miembros de candidaturas del PP, encabezados por los números 1 al Congreso y al Senado, Elías Bendodo y Francisco Salado, respectivamente. - PP

MÁLAGA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha destacado que las candidaturas 'populares' por la provincia malagueña al Congreso y el Senado para el próximo 29 de noviembre representan "el cambio y la esperanza de reconstruir España" tras "la degradación impuesta por Pedro Sánchez".

Navarro ha participado en la fotografía de familia de los miembros de ambas candidaturas, encabezados por los números 1 al Congreso y al Senado, Elías Bendodo y Francisco Salado, respectivamente. Previamente, los 'populares' han mantenido un minuto de silencio en memoria de todas las víctimas del trágico accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo), con un recuerdo especial para el joven malagueño David Reina y para la exministra 'popular' Fátima Báñez.

La presidenta provincial, que ha iniciado su intervención expresando el profundo dolor y la consternación de la formación por este accidente ferroviario que golpea por segunda vez en nueve meses a Andalucía, ha subrayado que el Partido Popular representa "en estos días, más que nunca, la esperanza de recuperar España, las instituciones y la confianza en ellas, y un país del que nos sintamos orgullosos".

"Estas elecciones son vitales para España y estas candidaturas están diseñadas bajo los valores del presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo", es decir, ha añadido, "están llenas de rigor, de experiencia, de gestión y también de la confianza de los malagueños y malagueñas que nos han revalidado una y otra vez como la opción política preferida en nuestra tierra".

Asimismo, ha incidido en que "no lo somos por capricho, sino porque somos efectivos, resolvemos sus problemas, estamos cerca de la gente y acertamos en las soluciones" y ha contrapuesto "la solvencia del proyecto del PP con la degradación institucional y el abandono que sufre España tras ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios".

Navarro ha calificado de "máxima anomalía democrática" el hecho de que el Ejecutivo estatal "lleve tres años consecutivos sin presentar Presupuestos Generales del Estado, lo que priva a los ciudadanos de la transparencia necesaria para fiscalizar la inversión pública".

Frente a esta situación, ha puesto como "referente de rigor y compromiso" al Gobierno andaluz de Juanma Moreno y ha recordado que, desde el año 2019, "la Junta de Andalucía ha aprobado puntualmente sus presupuestos anuales, lo que da a la comunidad autónoma una hoja de ruta clara".

Por último, Navarro ha incidido en que, "frente al desasosiego y la desesperanza actuales, la candidatura del PP saldrá a la calle a estrechar manos, dar abrazos y ofrecer consuelo y cercanía", llevando a cada rincón de la provincia un proyecto en el que "no hay espacio para la improvisación".

"Aquí no hay sorpresas. La gente vota al Partido Popular sabiendo a qué se atiene, con la garantía de rigor en la gestión e ilusión en el futuro", ha concluido.

BENDODO RECLAMA UN PLAN URGENTE DE TRANSPORTE CON MADRID

Por su parte, el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP y número 1 al Congreso de los Diputados por Málaga, Elías Bendodo, ha abordado la situación provocada por el accidente ferroviario de Urda, transmitiendo el pésame por las 69 víctimas mortales, y ha subrayado que este suceso ha dejado a Málaga y a toda Andalucía "desconectadas por tren de manera indefinida", exigiendo "respuestas inmediatas al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible".

Así, ante esta desconexión ferroviaria, Bendodo ha exigido al Gobierno "un plan de transporte alternativo; medidas que garanticen la conectividad de Andalucía con el resto del territorio nacional".

Entre ellas, ha dicho, "el establecimiento de un puente aéreo entre los principales aeropuertos andaluces y Madrid; la firma de acuerdos del Ejecutivo central con empresas de autobuses y de alquiler de vehículos para ofrecer alternativas a los viajeros afectados; la eliminación o bonificación de los peajes en las autopistas de la Costa del Sol y de Las Pedrizas y la puesta en marcha de un plan de ayudas económicas, especialmente en los sectores turístico y comercial, además de un plan de atención a los viajeros".

Bendodo ha afirmado que la candidatura al Congreso que lidera va a defender "los intereses del conjunto de los municipios de la provincia y la capital". "Vamos a recuperar la ilusión por Málaga; es la hora de nuestra tierra", ha incidido.

También ha lamentado que Málaga "sea una de las grandes provincias olvidadas del sanchismo" y ha criticado "el agravio constante": "Málaga es castigada por este Gobierno al situarse como la antepenúltima provincia de España en inversión estatal por habitante, a pesar de ser la séptima provincia que más recauda del país. Para Pedro Sánchez, Málaga es un cajero automático: nos saca el dinero a los malagueños y lo invierte en otros territorios y eso se tiene que acabar", ha concluido.

SALADO: "OCHO AÑOS CON CERO INVERSIONES FRENAN A LA PROVINCIA"

Por último, el candidato número 1 al Senado por Málaga, Francisco Salado, tras destacar la "solvencia" del equipo que le acompaña, con la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, y el diputado Mario Cortés, como números 2 y 3; ha criticado que los ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez se traducen en "cero inversiones estatales para solucionar los problemas de la provincia de Málaga: problemas de movilidad, de agua, de vivienda, de falta de suministro eléctrico para que sigan llegando las inversiones y problemas en la estabilización de nuestras playas".

Todo ello, ha dicho, "frena el desarrollo de la provincia". Por tanto, Salado ha augurado que tendrán "muchísimo trabajo por delante". "Por fin va a hablar la ciudadanía. Por fin van a hablar las urnas, a lo que tanto miedo tiene el Gobierno de Sánchez y el Partido Socialista en estos momentos. Y estoy convencido de que los objetivos que tiene España pendientes de resolver se van a solucionar porque tenemos a los mejores compañeros y compañeras y tenemos un gran capitán que atesora también una gran experiencia de gestión, como es Alberto Núñez Feijóo", ha concluido.