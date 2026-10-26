Navarro destaca la labor de la Policía Local y defiende que la seguridad es "una responsabilidad compartida"

La delegada de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, en el acto de la Policía Local en Málaga. - JUNTA ANDALUCÍA

MÁLAGA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, ha defendido este lunes la labor que realizan los agentes de la Policía Local que asumen la responsabilidad diaria de garantizar la seguridad para que Málaga siga siendo "la primera en el peligro de la libertad", tal y como reza el escudo de la ciudad; y ha destacado que la seguridad es "una responsabilidad compartida".

Navarro ha participado en el acto con motivo de la celebración en Málaga capital del patrón de la Policía Local, en el que ha aprovechado para reconocer a los hombres y mujeres que forman parte de este cuerpo policial "no sólo para reducir las estadísticas delictivas" sino que, ha dicho, "gracias a vuestra cercanía al ciudadano garantizáis la convivencia y la seguridad en nuestra ciudad".

En ese sentido, ha relatado que funciones como la regulación del tráfico, velar por el cumplimiento de las ordenanzas, mediar en conflictos o acudir en caso de cualquier emergencias son algunas de las que lleva a cabo este cuerpo policial, que adquiere una mayor dimensión "en una ciudad como Málaga con una intensa actividad económica, turística y social".

Navarro se ha detenido especialmente en la atención y protección a las personas más vulnerables. "Hablamos de atender a las mujeres víctimas de violencia de género, a los menores o a las personas mayores; pero también sois un apoyo fundamental para las principales amenazas que provincias como Málaga tienen por delante", ha afirmado.

En este sentido, ha hecho referencia a aquellos delitos, como el narcotráfico o la okupación ilegal de viviendas, que requieren la imprescindible colaboración entre la Policía Local, la Policía Nacional, la Guardia Civil y los servicios de emergencias, "así como las distintas administraciones".

Para la delegada del Gobierno andaluz, la coordinación y cooperación "son claves para mantener la seguridad de la ciudadanía y ninguna instrucción política puede interferir en ella". Así, ha recordado que desde la comunidad autónoma se defiende "una política de seguridad basada en la protección, la profesionalidad, la cooperación y el apoyo a quienes trabajan en la primera línea".

En este sentido, Navarro ha añadido que, en desarrollo de la Ley 672023 de Policías Locales de Andalucía, el BOJA publicó el pasado 3 de febrero el Decreto 8/2026 que regula el ingreso, la promoción interna, la movilidad, la formación y la convocatoria unificada, permitiendo establecer criterios comunes basado en las capacidades de los aspirantes.

El acto ha estado presidido por el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre; y ha contado también con el subdelegado accidental del Gobierno, Iván Banderas; el concejal delegado de Seguridad, Avelino Barrionuevo; y el jefe de la Policía Local, José María Martínez Vázquez, así como miembros de la Corporación municipal y otros representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.