Navarro dice que el PP tiene "los pies, la cabeza y el corazón" en Málaga, frente a la candidatura "virtual" de Montero

Presentación de la candidatura del PP de Málaga para las próximas elecciones autonómicas del 17 de mayo. - PP MÁLAGA

MÁLAGA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP malagueño, Patricia Navarro, ha destacado este lunes que de cara a las próximas elecciones autonómicas del 17 de mayo la formación 'popular' tiene "los pies, la cabeza y el corazón" en Málaga, frente a la candidatura "virtual" de la candidata socialista María Jesús Montero.

En la presentación de la candidatura provincial del PP, Navarro ha ensalzado "la gran solvencia política y profesional" de todos y cada uno de los componentes de esta lista "para seguir transformando y mejorando la provincia y Andalucía", punto en el que ha valorado que "esta candidatura es la eficacia aprobada".

La presidenta provincial ha reivindicado que este proyecto político "es una garantía para seguir trayendo progreso y bienestar a esta provincia" y ha valorado la apertura de la formación a la sociedad civil "tanto en la escucha activa para atender a las demandas ciudadanas, como en la incorporación a la candidatura".

En este sentido, ha citado el ejemplo de la farmacéutica Paloma Moreno, la representante de la comunidad venezolana en la provincia Amalia Liñán o el legendario jugador de baloncesto y embajador del Unicaja Carlos Cabezas, "quien representa a un gran equipo que sabe de conquistas imposibles y que nos inspira a seguir adelante", ha apostillado Navarro.

Así, ha explicado que el PP afronta la campaña "con tranquilidad y moderación; con los deberes hechos y siete presupuestos aprobados en siete años, además de siete bajadas de impuestos". "También con la ilusión de seguir transformando y mejorando la provincia y Andalucía", ha apostillado.

"Para Málaga, el Gobierno de Juanma Moreno ha desbloqueado proyectos que los socialistas mantuvieron en los cajones durante décadas", ha abundado la presidenta provincial, quien ha señalado que Montero "ni tiene los pies, ni la cabeza en Andalucía y mucho menos en Málaga".

Frente a "esta ilusión" del PP, "otras afrontan este proceso a palos", ha dicho Navarro de la candidata socialista, de la que ha recordado que aún no ha abandonado su escaño en el Congreso de los Diputados.

Ha vuelto ha lamentar "el abandono inversor del Gobierno de Sánchez durante los últimos años" que, según los 'populares', "ha elevado la movilidad a la segunda preocupación de los malagueños", al tiempo que ha reprochado a Montero que "no se plante ante el ministro Óscar Puente para exigir soluciones".

"No es comprensible que la señora Montero, que supuestamente es la mujer más poderosa de la democracia, no se haya plantado ante su compañero Óscar Puente y le haya exigido agilidad y diligencia en la resolución de todos y cada uno de los problemas que tiene esta provincia en materia de movilidad", ha insistido.

Es más, ha recalcado Navarro, "desde que Montero es candidata, los problemas de Málaga se han ido agravando y acrecentando", en relación con la desconexión del AVE directo y al conocimiento del corte del Cercanías entre Málaga y Fuengirola durante seis meses, lamentando "la falta de información" al respecto.

Así, ha criticado que el Ejecutivo se plantee su suspensión prolongada "sin prever alternativas a los usuarios, dado además el colapso de la A-7 y el aumento de población estacional que registra la zona".

Por su parte, la candidata Carolina España ha destacado "el orgullo" de formar parte de una "lista ganadora". "No solo porque aspiramos a revalidar la confianza de los malagueños, sino porque somos un equipo que sabe lo que es trabajar para transformar Andalucía", ha dicho.

"No venimos a prometer, venimos con los deberes hechos y con la ambición de seguir haciendo de nuestra tierra el motor de España", ha subrayado España, quien ha hecho hincapié en "la revolución fiscal" llevada a cabo en Andalucía, con siete bajadas de impuestos desde la llegada de Juanma Moreno a la Junta, y en que es algo que "no para".

"Tenemos claro que el dinero de los andaluces donde mejor está es en sus bolsillos. Por eso, damos un paso definitivo en la justicia tributaria con la bonificación al 99% del Impuesto de Sucesiones y Donaciones para hermanos en el caso de vivienda. En Andalucía, los hermanos que hereden no pagarán dos veces por el esfuerzo y el ahorro de toda una vida", ha señalado.

"Somos el refugio frente al hachazo fiscal de Sánchez", ha insistido España, quien ha hecho referencia a que, gracias a las siete bajadas de impuestos, "hemos logrado un ahorro histórico de 1.794 millones de euros anuales para las familias". "Málaga lidera este impacto con 560 millones de ahorro para casi un millón de contribuyentes", ha matizado.

Además, también ha destacado que la gestión de Juanma Moreno "ha recibido un 'sobresaliente' internacional de Standard & Poor's, que ha elevado nuestra calificación a 'A' con perspectiva estable". "Hemos alcanzado nuestra mejor nota desde 2012, situándonos al mismo nivel que Madrid, lo que no es sino una muestra de la excelencia en la gestión del Gobierno andaluz, la mejor carta de presentación de cara a las próximas elecciones del 17 de mayo", ha concluido.

