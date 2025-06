Navarro dice que solo el PP puede devolver normalidad "frente al Gobierno más dañino de la historia para la democracia"

La presidenta de los populares malagueños apoya la candidatura de Núñez Feijóo para revalidar el liderazgo de la formación

RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA), 16 (EUROPA PRESS)

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha asegurado que "sólo el PP puede devolver la normalidad al país frente al Gobierno más dañino de la historia para nuestra democracia", reiterando su apoyo a la candidatura de Alberto Núñez Feijóo para revalidar el liderazgo de la formación y siendo la "única alternativa al sectarismo de sanchista".

Así lo ha indicado en la sede del PP de Rincón de la Victoria junto al presidente local, Francisco Salado, donde ha mostrado su apoyo a la candidatura de Alberto Núñez Feijóo para revalidar el liderazgo de la formación en las asambleas que se están celebrando en toda España dentro del calendario del XXI Congreso Nacional del PP, en un proceso en el que también se vota este lunes a los compromisarios que asistirán a esta cita los próximos 4, 5 y 6 de julio en Madrid.

Navarro ha lamentado "el sentido antidemócrata del Gobierno de Sánchez" y ha enumerado casos como el del fiscal general del Estado, "un hecho inédito en una democracia moderna", o las presuntas mordidas de Ábalos, Koldo y Santos Cerdán que se reflejan en el informe de la UCO.

En este punto, la presidenta 'popular' se ha dirigido al secretario general del PSOE malagueño, Josele González, por "cuestionar el eslogan del acto del PP de este domingo", recordándole que "la democracia no ha estado más en peligro en sus 45 años de vida" que ahora. "La principal institución que debe velar y blindar nuestra democracia, nuestro Estado de Derecho, lo único que hace es ir en contra de todo eso. Tenemos un gran problema", ha enfatizado.

La presidenta provincial del PP ha subrayado la necesidad de que Pedro Sánchez convoque ya elecciones generales en el país: "España nunca ha estado en una situación como la que estamos viviendo. Están yendo contra lo más básico. Hemos comprobado las injerencias en el poder judicial, el ninguneo permanente al poder legislativo y, por supuesto, las líneas rojas que cruza el poder ejecutivo", ha insistido.

Además, ha incidido en que Alberto Núñez Feijóo es "la única alternativa frente al sectarismo sanchista". Y ha añadido que tras "lleno absoluto" en el acto de este pasado domingo en el pabellón de Carranque de la capital malagueña, "hemos dado el ejemplo de ser un partido movilizado, volcado con un proceso electoral que tendrá como resultado que Alberto Núñez Feijóo salga más reforzado de cara a los grandes retos que tiene nuestro partido".

"No estaríamos aquí si no creyésemos en una persona como Alberto Núñez Feijóo para liderar los proyectos que tiene nuestro partido para garantizar el futuro de España y de los españoles", ha manifestado, y ha confiado en que esos retos lleguen "en meses, no en años".

La dirigente provincial del PP ha mostrado su repulsa a la España "asimétrica" que ha creado el actual Gobierno de Sánchez. "Hay españoles de primera y de segunda, y los malagueños nos sentimos ciudadanos de segunda. Hay comunidades autónomas que gozan de inversiones para seguir creciendo a costa de lo que pagamos el resto de españoles a través de nuestros impuestos, sin que se revierta nada de lo que se recauda de nuestro bolsillo; simplemente para cumplir con los acuerdos de investidura con los partidos que mantienen a Sánchez en el poder", ha recalcado.

"Aquí seguimos esperando, desde hace siete años, a que muevan ficha con el tren litoral, con las bonificaciones del peaje más caro del país, el de la AP-7; las obras hidráulicas declaradas de interés general y sin ejecutar por valor de 2.000 millones de euros, etcétera", ha finalizado Navarro.

FRANCISCO SALADO

Por otra parte, Francisco Salado, ha ensalzado el acto de Carranque como "un grito unánime de la sociedad malagueña y andaluza, un basta ya contra la política partidista, corrupta y mafiosa de Sánchez". "Hay un proyecto alternativo que es el Partido Popular, y lo demuestra Alberto Núñez Feijóo, con unos compromisos claros y ciertos", ha manifestado.

"Votamos con muchísima ilusión. En el Congreso vamos a demostrar que tenemos un programa para sacar a España de esta situación tan compleja como la que tenemos", ha reforzado el vicepresidente del PP de Málaga y presidente del PP de Rincón de la Victoria.

Y, por último, Salado ha insistido en que este pasado domingo "se demostró el hartazgo, por lo que es el momento de ratificarlo en el Congreso Nacional. Queremos que Sánchez convoque elecciones y deje hablar democráticamente a los ciudadanos, que es lo que corresponde en este momento".