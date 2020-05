Navarro niega que el consejero de Economía vaya en contra del comercio minorista y resalta el compromiso de la Junta

MÁLAGA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, ha negado que el consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, haya hecho un "alegato en contra del comercio minorista" y ha resaltado el compromiso de la Junta con los pequeños negocios de la provincia.

"Creo que tuvo un desliz en sus declaraciones, pero ni mucho menos acompañan a las medidas, no que tiene pensadas este gobierno, sino que ya se están tomando", ha subrayado Navarro al ser preguntada por los periodistas en una rueda de prensa telemática sobre las críticas de la Confederación Comercio Andalucía a la liberalización de este sector económico.

Navarro ha indicado que en su gobierno "siempre hemos reclamado que se pudieran flexibilizar determinadas medidas para el sector servicios, fundamentalmente para el comercio, porque estamos en una comunidad autónoma y fundamentalmente en una provincia eminentemente turística, donde al turista no le decimos cuándo tiene que venir, ni a qué hora debe estar haciendo turismo".

"Si nos fijamos en otras ciudades u otras comunidades autónomas tan turísticas como las nuestras nos encontramos que el comercio tiene, por ejemplo, una libertad de horario que hace que esas ciudades o esa comunidad autónoma estén prácticamente 24 horas abiertas, que es lo que también demanda el turismo cuando llega", ha continuado.

La delegada ha precisado que esto "beneficia o puede beneficiar a una parte del comercio con respecto a otra", por lo que la Junta propone "medidas de flexibilización que hagan más compatible la actividad comercial con la turística y tomar medidas que compensen a aquellos pequeños comercios que no puedan subirse de forma tan rápida a ese carro".

"Hay que recordar también que la Consejería de Economía ha sacado una convocatoria de ayudas públicas dotada de once millones de euros para el pequeño comercio y la artesanía", ha apuntado, por lo que no cree que el consejero "quiera precisamente con un decreto o una normativa de liberación o de flexibilización cargarse a este comercio, entonces no sacaría este dinero que lo que viene es a apoyar".

La delegada ha señalado que el Gobierno andaluz "quiere y cree que es el momento" para aplicar estas medidas, ya que para recuperar el turismo y la actividad económica perdidos por la pandemia de coronavirus, "es el momento de que podamos poner en marcha esas medidas de las que ya llevamos tiempo dándoles vueltas, que llevamos incluso reclamándolas a anteriores gobiernos y que ahora tenemos la oportunidad de implementarlas".

Así, ha incidido en que son medidas para "flexibilizar la actividad comercial y de alguna manera hacerla atractiva al turismo que llega a nuestra provincia y comunidad autónoma".

"Por otro lado, no podemos dejar de apoyar a ese pequeño comercio de proximidad, artesano y tradicional que tanto también aporta no solo a la economía local de pequeños municipios, de barrios, sino que al final revitaliza zonas como centros históricos o municipios pequeños donde hay que frenar la despoblación", ha añadido.

La delegada ha asegurado que ese pequeño comercio "es clave para muchas de las medidas que está tomando en otros ámbitos, como de la población o de las grandes ciudades". "Todo esto está en fase de negociación, hay que hablarlo con los sindicatos sociales y económicos", ha apuntado Navarro, que ha indicado que en la Junta "están en pleno diseño de los acuerdos que son necesarios".