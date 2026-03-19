Navarro (PP) insta a la sociedad malagueña a estar "unida frente al agravio" del Gobierno a Málaga

Archivo - La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, en una imagen de archivo. - PP MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha instado este jueves a la sociedad malagueña a permanecer "unida frente al agravio" del Gobierno central, presidido por Pedro Sánchez, a esta provincia y ha subrayado que "no merecemos el maltrato y el insulto constante" por parte del Ejecutivo socialista.

De este modo, Navarro ha incidido en "la necesidad de aportar soluciones y de presentar alternativas" a la desconexión por AVE entre Málaga y Madrid, que se extenderá como mínimo durante tres meses, marco en el que ha recordado que esta crisis ferroviaria se inició en enero con el trágico accidente de Adamuz y no empezará a remitir, según fuentes del propio Adif, hasta finales de abril.

"A día de hoy, lo que pensamos es que Málaga no se merece el trato que estamos recibiendo por parte de la Administración que tiene la mayor capacidad inversora, como es el Gobierno de España", ha destacado.

Además, ha alegado que "los malagueños no merecemos los insultos constantes de un Ejecutivo y de un ministro que, en vez de poner soluciones y alternativas sobre la mesa, de buscar y depurar responsabilidades ante accidentes tan terribles como el de Adamuz, se dedica a atacar a empresarios, autónomos, trabajadores, estudiantes y a cualquier persona que se vea afectada porque necesita desplazarse a Madrid o en cuya actividad repercute directa o indirectamente este desconexión ferroviaria", ha explicado.

Así, ha reivindicado que "no todos somos iguales en política" y ha criticado que desde el PSOE "se han reído de nosotros y nos han insultado cada vez que reclamábamos lo que Málaga merece por justicia ante el abandono inversor del Gobierno durante los últimos años" y "mientras sí se destinaban fondos a espuertas a otros territorios para cumplir pactos de gobierno y pagar favores políticos".

Al respecto, la dirigente 'popular' ha lamentado en un comunicado que, "a cada propuesta que hemos realizado, también desde las instituciones, hemos recibido el silencio y algún que otro calificativo; igual que cuando hemos sido portavoces de la indignación generalizada de los malagueños".

En este punto, ha censurado que el Gobierno "se dedique a cuestionar los datos del impacto directo e indirecto que supone esta desconexión ferroviaria a las puertas de Semana Santa, tal y como han advertido desde el sector turístico, además de señalar a periodistas y medios de comunicación", situación que ha calificado de "esperpéntica".

Por ello, Navarro ha afirmado que "debemos ser consecuentes y decir que hasta aquí hemos llegado" y ha apuntado que "debemos ser todos responsables para poner propuestas encima de la mesa y tener voluntad para minimizar el impacto de esta crisis ferroviaria".

"La conectividad es clave para avanzar y seguiremos poniendo sobre la mesa alternativas frente al vacío del Gobierno, porque nos negamos a pensar que no hay soluciones para hacer más cómodo el viaje en tren desde Madrid, como el uso del Cercanías hasta Antequera Santa Ana por la vía convencional y, a partir de ahí, utilizar el AVE hacia Madrid", ha explicado, apuntando que esta opción "está avalada por expertos, ingenieros y maquinistas de Renfe".

En este punto, la presidenta provincial del PP ha reprochado al Gobierno su "abandono" a la provincia durante los últimos siete años y ha contrapuesto "este ninguneo con la apuesta inversora de la Junta de Andalucía, señalando los más de 4.500 millones de euros destinados a la provincia desde 2019".

Al respecto, ha destacado "los más de 400 millones en infraestructuras hidráulicas para la provincia, o los más de 360 millones invertidos en materia sanitaria, así como los 345 millones destinados para el metro y para mejorar la movilidad en el ámbito de las competencias autonómicas".

"El Gobierno de Sánchez y Montero no invierte en Málaga pero sí recaudó de esta provincia pujante más de 6.000 millones de euros en 2025", ha abundado Navarro.

Por último, ha insistido en que "Málaga no merece ni este abandono inversor ni el menosprecio de nuestras iniciativas, tras poner sobre la mesa proyectos como el tren litoral, reorganizar los accesos de la A-7 o implementar medidas transitorias mientras llega el demandado tercer carril desde la zona este, así como la bonificación del peaje de la Costa del Sol, del que el Gobierno recauda 30 millones de euros al año en impuestos y lo único que pedimos es el mismo plan de ayudas que la AP-9 gallega", ha concluido.