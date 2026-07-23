Navarro pulsa el "botón de arranque" para las elecciones municipales: "El PP sale a ganar y revalidar mayorías"

Archivo - La delegada de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, durante la entrevista concedida a Europa Press. A 09 de julio de 2025, en Málaga (Andalucía, España). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha destacado que la formación "pulsa" en la Escuela de Verano que celebra este jueves y viernes en Mijas (Málaga) el "botón de arranque" hacia las elecciones municipales de mayo de 2027, subrayando que "el PP de Málaga sale desde hoy a ganar y revalidar todas sus mayorías", que representan a más del 90% de los malagueños.

Así lo ha expuesto junto a la presidenta del Consejo de Alcaldes de la formación, Margarita del Cid, durante la inauguración de este foro de trabajo, donde ha reivindicado la apuesta de la formación para seguir transformando los pueblos y ciudades y ha advertido de que "un partido sin una buena base municipal tiene los pies de barro y el PP de Málaga tiene unos cimientos sólidos y arraigados en el territorio, con alcaldes, alcaldesas y concejales y concejalas que constituyen nuestro principal activo y el mayor instrumento de transformación social que tiene cualquier municipio".

En este marco, la dirigente popular ha afeado a los socialistas malagueños que "blanqueen, justifiquen y defiendan el abandono de inversiones y proyectos por parte del Gobierno de Sánchez en esta provincia desde hace ocho años" y ha criticado su "indolencia e irresponsabilidad deliberada".

Al respecto, ha reprochado a la dirección provincial del PSOE que "haya bendecido la ausencia de Málaga en los Presupuestos Generales del Estado cuando los había y que ahora, sin unas cuentas actualizadas desde hace tres años, también justifique ese abandono cuando vemos que para otros territorios sí se buscan fórmulas presupuestarias o económicas para desviar inversiones", punto en el que ha señalado como ejemplo el compromiso del Ejecutivo central para impulsar un tren orbital en Barcelona por 5.200 millones de euros.

"Es muy triste que quien tiene la gran responsabilidad de representar a este gran país esté cada vez más alejado y distante de la sociedad española y aquí en Málaga tenemos un gran escaparate, tras ocho años en blanco", ha manifestado Navarro, quien ha criticado que el Gobierno socialista "no se ha estrenado en la provincia, donde mantiene las carreteras colapsadas y no mejora la red de Cercanías, pese a la cumbre de movilidad 'fake' celebrada en julio de 2024; además de darnos la espalda durante la peor sequía de la historia y no acometer ninguna de las obras de competencia estatal que mantiene sin ejecutar en la provincia por más de 2.000 millones de euros o se niega a atajar el déficit de agentes y recursos en materia de seguridad", ha enumerado.

Por el contrario, la presidenta provincial ha defendido que "el PP de Málaga no cierra por vacaciones" y ha reivindicado la fórmula de éxito de la formación "para seguir avanzando y pareciéndonos cada vez más a las personas que representamos", apuntando que "nuestra escuela de formación permanente es estar en la calle, junto a la sociedad civil y nuestros agentes sociales y económicos, de quienes aprendemos para seguir mejorando la vida de los malagueños".

Por su parte, Del Cid ha reivindicado a los ayuntamientos como la administración más cercana al ciudadano y ha criticado "el déficit de recursos" por parte del Ejecutivo central y "su negativa a impulsar y mejorar infraestructuras en la provincia", señalando el colapso de la movilidad y el abandono del Gobierno a la red de Cercanías, "un tren que no es ni moderno ni fiable y que necesita ampliarse", ha subrayado.

Así, la presidenta del Consejo de Alcaldes del PP malagueño ha valorado que en la formación "no hay personalismos, sino que anteponemos el interés general y un proyecto común que es la mejor gestión con el mejor objetivo, que es mejorar la provincia de Málaga".

"Hay equipos, lealtad y comunicación entre los alcaldes y alcaldesas del PP de Málaga para abordar un trabajo que es patrimonio de los malagueños", ha concluido Del Cid.