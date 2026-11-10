Navarro señala el compromiso de Feijóo de "recuperar la seguridad de los españoles, protegiendo a quienes nos protegen"

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, en un acto de precampaña. - PP MÁLAGA

MÁLAGA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha afirmado que el compromiso del candidato de la formación a la Presidencia del Gobierno y presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, es "recuperar la seguridad de los españoles, protegiendo a quienes nos protegen", en referencia a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En una carpa informativa en Málaga capital con motivo de las elecciones del 29 de noviembre, en la que también estado presente, entre otros, la candidata al Congreso Paloma Saborido, Navarro ha lamentado las "enormes carencias" que sufren los miembros de estos cuerpos de seguridad del Estado en cuanto a medios técnicos y humanos, "debido al abandono y dejadez por parte del Ministerio del Interior".

Así, ha apuntado la necesidad de aumentar las plantillas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en la provincia, dotarlos de más medios materiales y logísticos y de estrategia e infraestructura.

En este sentido, ha adelantado que el PP iniciará una campaña para denunciar "los incumplimientos socialistas en la construcción y mantenimiento de los cuarteles de la Guardia Civil y las comisarías de la Policía Nacional en la provincia".

Además, ha recordado que Feijóo ya ha apuntado "la necesidad de recuperar instituciones y organismos que luchaban de manera específica y con más medios contra amenazas tan importantes como el narcotráfico", como es el caso de OCON-Sur, que, ha lamentado, "fue desmantelada por el ministro Grande Marlaska con nocturnidad y alevosía".

"Necesitamos una unidad específica que luche de manera especial y dirigida contra el narcotráfico en nuestra provincia, en la Costa del Sol, en todo el campo de Gibraltar y en toda España", ha afirmado Navarro, quien también ha apostado por reforzar el Código Penal y por poner el acento en los delincuentes que reinciden.

Asimismo, ha indicado que la situación actual se explica porque "tenemos un Gobierno que no respeta el principio de autoridad, que cuestiona a jueces y fiscales, a unidades como la UCO de la Guardia Civil o la Policía Nacional, que permanentemente debilita nuestro Estado de Derecho, con decisiones como la amnistía a los acusados por alta traición al país".

Por otra parte, la presidenta provincial ha criticado que el Gobierno socialista lleva ocho años "debilitando el Estado del bienestar", con decisiones y actuaciones que han afectado en su opinión "a la calidad de vida de los ciudadanos.

"El poder adquisitivo de las familias, de los autónomos y de los pensionistas se ha visto muy afectado por ese machaque fiscal de los socialistas, por las más de 100 veces que los socialistas han subido los impuestos y también las cotizaciones sociales", ha manifestado Navarro, quien ha incidido en que España "necesita un Gobierno del PP que priorice en su agenda la seguridad de los ciudadanos".