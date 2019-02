NESI Global Forum analiza en Málaga las oportunidades de la economía circular y el futuro del trabajo

Publicado 14/02/2019 12:53:12 CET

MÁLAGA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

NESI Global Forum ha organizado en Málaga dos jornadas en las que ha analizado los retos y oportunidades de la economía circular y el futuro del trabajo, con la intención de potenciar la innovación social en esta provincia andaluza, y como actividad previa al 'Foro Global de la Nueva Economía e Innovación Social', que se celebrará del 24 al 26 de abril en esta ciudad.

"Queremos que las empresas y la sociedad malagueña conozcan las oportunidades que ofrece la economía circular, así como promover la incorporación de procesos innovadores en la gestión de las entidades locales para mejorar su impacto social y ambiental", ha explicado

el fundador y director de NESI, Diego Isabel.

Los dos encuentros han contado con la participación del director del Centro de Naciones Unidas CIFAL Málaga, Julio Andrade; la directora del Área de Ciudadanía de la Diputación de Málaga, Resurrección Hernández; y la directora general de Derechos Sociales y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Málaga, Ruth Sarabia.

El primero de ellos tuvo lugar el martes 12 de febrero en la Plaza de la Marina. En él, el fundador de Ecologing y creador del modelo Canvas, Nicola Cerantola, aplicado a la economía circular, impartió una conferencia en la que expuso que "la economía circular se presenta como una oportunidad histórica para encaminar nuestra sociedad y manera de vivir hacia un modelo económico más sostenible, justo y disfrutable para todos".

"Las nuevas tecnologías, la creciente atención del mercado a temas sociales y ambientales y los modelos de negocio circulares están habilitando nuevas formas de producir y consumir más cercanas, bajo demanda y más coherentes con el entorno. La economía circular es una declaración política atrevida, porque devuelve a lo local y a sus comunidades su rol central en la vida de las personas", ha añadido.

El director de Desarrollo Sostenible e Innovación de Hidralia, Gustavo Calero, consideró que "la economía circular nace para dar respuesta a la necesidad de cambio del modelo productivo prevalente de la economía lineal. Sin la aparición de soluciones innovadoras, ya sea en el diseño, en la gestión o en la producción, este cambio sería imposible".

Calero afirmó que desde Hidralia llevan "muchos años apostando por integrar el concepto de economía circular dentro de una gestión inteligente, eficiente, innovadora y sostenible de los recursos hídricos".

Puso como ejemplo la experiencia de recargar acuíferos con el excedente de agua de lluvia, la generación de energía verde a partir del agua o la transformación de las depuradoras en biofactorías autosuficientes energéticamente, que además valorizan el cien por cien de los residuos líquidos y sólidos generados en el proceso.

Por su parte, la fundadora y directora ejecutiva de olivoENERGY, Alicia Carrasco, aseguró que la transición energética y la legislación europea 'The Clean Energy Package for All' "pone al

consumidor en el centro como herramienta para integrar una mayor producción de energía renovable".

Destacó, además del uso de renovables, otras tendencias alineadas con los modelos de económica circular, como las 'sharing platform', 'product as a service' y 'product use extension', tal como lo demuestran las 'peer to peer energy community', 'mobility as a service' y extender el uso del coche eléctrico.

EL FUTURO DEL TRABAJO

La segunda jornada, sobre 'El futuro del trabajo: plataformas digitales y otras tecnologías disruptivas', se celebró este miércoles 13 de febrero, en el Mupam de Málaga.

En ella se analizaron los retos, amenazas y oportunidades que presentan las plataformas digitales, el impacto de la inteligencia artificial o el 'blockchain' en el futuro del trabajo y las relaciones personales, o cómo se puede fomentar la colaboración y empoderamiento de la ciudadanía a través de las nuevas tecnologías.

El conector internacional Ouishare y experto en consumo colaborativo, Albert Cañigueral, aseguró que "las plataformas digitales laborales como Glovo, DogBuddy, CornerJob o MALT están cambiando las relaciones laborales. Son ya una realidad y en el futuro ganarán mayor importancia".

Destacó además la importancia de las herramientas 'workertech': "Son 'startups' que están desarrollando servicios que mejoran y facilitan la vida de los trabajadores independientes o autónomos con ingresos intermitentes, les ayudan a posicionarse en el mercado, actúan como plataformas de reputación personal portable y les permiten organizarse para actuar como un sindicato del siglo XXI".

Por su parte, María Hidalgo, CEO en Diseño Social En+ y cofundadora de Muhimu.es, ahondó en la idea de que "los negocios y la innovación social viven en mundos separados y hablan idiomas distintos. Sin embargo, a medida que aumenta nuestra necesidad de ser más creativos y de formar una sociedad más resiliente, el diseño social se vuelve fundamental para la capacidad de las organizaciones para crecer".

Hidalgo animó a los asistentes a emplear el diseño social para beneficiar a las personas, tanto dentro de las empresas como en la sociedad y, en el proceso, fortalecer los valores de marca. "Esto no va de filantropía ni de caridad, sino de hacer negocios y de crear mercados", resaltó.

NESI GLOBAL FORUM

Considerado como el 'Davos' de la nueva economía y la innovación social, NESI Global Forum 2019 tratará de dar respuesta a tres necesidades básicas (alimentación, vivienda y vestido) y tres recursos que las hacen posibles (energía, finanzas y trabajo).

El Foro está co-organizado por el Ayuntamiento de Málaga, la Diputación de Málaga y la Universidad de Málaga. Además, estará respaldado por Cifal Málaga, dependiente del Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones (Unitar), y cuenta con la colaboración de la Wellbeing Economy Alliance (WEAll), una iniciativa global que conecta movimientos que trabajan para crear una economía al servicio de las personas y el Planeta.

NESI Global Forum 2019 es una iniciativa impulsada por la Fundación Global Hub por el Bien Común en 2017 para co-crear una nueva economía más sostenible, justa, democrática y centrada en las personas.

La Comunidad NESI (New Economy and Social Innovation) cuenta con una secretaría técnica que coordina toda su actividad, con una red de expertos que apoyan su desarrollo, con grupos que promueven proyectos a nivel local (NESI Local Hubs) y una comunidad NESI.

En 2017, se celebró la primera edición de NESI Global Forum 2017 en Málaga, que tiene carácter bianual, y del 24 al 26 de abril tendrá lugar la segunda edición en la capital de la Costa del Sol.