Nick Carter, integrante de los Backstreet Boys, actuará en Starlite el 10 de agosto.

MÁLAGA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Nick Carter, integrante de los Backstreet Boys, una de las bandas pop más exitosas del mundo, ofrecerá un concierto en el festival Starlite Occident el sábado 10 de agosto. Las entradas ya están disponibles.

Carter inició su carrera a los 12 años, convirtiéndose rápidamente en una superestrella internacional del pop como el miembro más joven de los Backstreet Boys, la 'boy band' con más ventas de la historia, han recordado desde el festival en un comunicado.

Su trayectoria de 30 años en el mundo del espectáculo ha ido mucho más allá de los estadios con entradas agotadas, abarcando una amplia gama de proyectos en televisión, cine y filantropía. En 2002, Carter lanzó su álbum de debut 'Now or Never', marcando el comienzo de "una exitosa" carrera en solitario.

Desde entonces, ha publicado otros dos álbumes, 'I'm Taking Off' y 'All American'. En 2023 publicó 'Hurts to Love You', llegando a las listas de siete países diferentes, encabezando las listas en Estados Unidos y siendo número uno en Canadá. Las entradas están a la venta en www.starliteoccident.com .

Carter es el nuevo artista en incorporarse a Starlite, que ofrecerá "una ecléctica propuesta musical de la mano de grandes iconos de la música y el espectáculo en su entorno natural y único", con un cartel en el que ya están confirmados artistas como Jamie Cullum (viernes 14 de junio) y Sheryl Crow (viernes 21 de junio).

Aitana (sábado 22 de junio, lunes 29 de julio, martes 30 de julio), Vanesa Martín (sábado 29 de junio), Myke Towers (miércoles 3 de julio), Emilia (jueves 4 de julio), Camilo (sábado 6 y lunes 8 de julio), Keane (martes 9 de julio), The Corrs (miércoles 10 de julio), Julian Marley & The Uprising (jueves 11 de julio), y Christian Nodal (sábado 13 de julio) también forman parte de Starlite.

Asimismo, están previstas las actuaciones de Take That (domingo 14 y lunes 15 de julio), Carlos Vives (martes 16 de julio), Gipsy Kings feat. Nicolas Reyes (viernes 19 de julio), Pablo López (sábado 20 de julio y miércoles 21 de agosto), Simple Minds (lunes 22 de julio), Tom Jones (martes 23 de julio), y Diana Krall (miércoles 24 de julio).

Luis Miguel (miércoles 31 de julio, y viernes 2 y sábado 3 de agosto), Los Secretos (jueves 1 de agosto), Antonio José (martes 6 de agosto), Hauser (miércoles 7 de agosto), Miguel Poveda (jueves 8 de agosto), UB40 ft. Ali Campbell (viernes 9 de agosto), Plácido Domingo (martes 13 de agosto), La Oreja de Van Gogh (miércoles 14 de agosto), y Paula Mattheus & Marlon (jueves 15 de agosto) también están confirmados.

Otros artistas que actuarán son Abraham Mateo & Nil Moliner (viernes 16 de agosto), Sara Baras (sábado 17 de agosto), Siempre Así (lunes 19 de agosto) Vanesa Martín (martes 20 de agosto), Rels B (jueves 22 de agosto), Ana Mena (viernes 23 de agosto) y Hombres G (sábado 31 de agosto).