Niña Pastori llega a Marbella (Málaga) el próximo sábado con el primero de sus dos conciertos en Starlite

Concierto de Niña Pastori en Starlite Marbella - STRALITE OCCIDENT MARBELLA

MÁLAGA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Niña Pastori volverá a la emblemática cantera de Starlite Occident Marbella (Málaga) para reencontrarse con su público en dos citas, la primera el próximo sábado, 27 de junio, a la que seguirá otro concierto en agosto, en concreto el viernes 21.

Dos noches únicas en las que la artista desplegará "la emoción, la elegancia y la verdad que han convertido su directo en una experiencia profundamente conmovedora", han informado desde la organización del festival.

Con más de 25 años de carrera artística, "más de la mitad de su vida--, Niña Pastori ha construido una de las trayectorias más sólidas y respetadas de la música española contemporánea, según han explicado en la web del festival.

Desde que se subiera por primera vez a un escenario con apenas ocho años y recibiera el temprano reconocimiento de Camarón de la Isla, ha desarrollado un sello propio, marcado por una voz inconfundible, un profundo compromiso con sus raíces y una constante voluntad de renovación del flamenco.

La cita, abrirá sus puertas a las 20,00 horas y el concierto comenzará a las 22,00 horas. Las entradas para el evento se pueden adquirir en la página web de Starlite Occident.

Con más de dos millones de discos vendidos, millones de oyentes mensuales y una trayectoria avalada por once álbumes de estudio y cuatro Latin Grammy, entre otros reconocimientos, Niña Pastori forma parte indiscutible del imaginario musical de nuestro país.

El sábado 27 de junio y el viernes 21 de agosto, el público de Starlite Occident podrá disfrutar de un recorrido por los temas que han consolidado su carrera y la han convertido en una artistas única e irrepetible.