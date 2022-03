Noelia Losada: "La lealtad de Ciudadanos no es opinable"

MÁLAGA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga, Noelia Losada, ha dejado claro este viernes que "la lealtad de Ciudadanos no es opinable, es medible".

Así ha respondido la portavoz de la formación naranja tras el cruce de acusaciones de este pasado viernes con la portavoz del grupo municipal 'popular', Elisa Pérez de Siles, y después de que el alcalde, Francisco de la Torre, haya pedido "la misma lealtad" a Cs, advirtiendo de que de seguir así no tendría sentido mantener el acuerdo de gobierno.

"De la Torre lleva casi ocho años siendo alcalde gracias al apoyo de Cs. Hemos sacado adelante una decena de presupuestos, una veintena de modificaciones presupuestarias, las ordenanzas fiscales cada año...", ha enumerado.

Por ello, ha insistido en que "la lealtad de Cs también se mide en no menos de 100 consejos de administración al año y en más de 45 juntas de gobierno local anuales. No, la lealtad de Cs no es opinable. Lo demás es alimentar polémicas estériles. Yo no lo voy a hacer", ha concluido.