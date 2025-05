Nora Cantero ensaya en Málaga 'Beauty and violence', alegato contra la imposición de la belleza

MÁLAGA 30 May. (EUROPA PRESS) -

La autora y directora malagueña Nora Cantero está inmersa en los ensayos de 'Beauty and violence', un alegato contra el culto a la belleza, "una realidad que duele" y que "cuando se vuelve imposición, también mata". Esta obra cierra la novena temporada de Factoría Echegaray de Málaga.

Canero y su elenco, formado por Cynthia García, Irian Sánchez-Casas y Tanius, reflejan en la obra las presiones que recibe cualquier mujer en cualquier ámbito de su vida en relación con su cuerpo. 'Beauty and violence' es una pieza de teatro político que se podría condensar, según su artífice, en el relato de "la historia de no ser nunca suficiente", en el modelado del cuerpo de ellas "como mandato y símbolo de estatus".

El Teatro Echegaray acoge de jueves a sábado entre el 19 y el 28 de junio las seis funciones de una obra que plasma en escena las dificultades a las que se tienen que enfrentar las mujeres en su día a día y en cualquier ámbito de nuestra sociedad capitalista y patriarcal, ya que, recalca la joven directora, "el capitalismo tiene muchísimo que ver con la industria de la belleza y con los estereotipos".

'Beauty and violence' es una obra con muchas aristas y un contenido más que comprometido con la realidad social y política de la mujer con la que Cantero quiere reseñar la violencia estética generalizada que sufren todo tipo de perfiles afecta a todas las mujeres: "No hay una que se salve: si eres delgada es que estás delgada, si estás gorda es que eres gorda, si eres guapa es que eres guapa, si eres fea es que eres fea".

La obra aborda el complejo asunto de la opresión o violencia estética de una manera irónica y con las herramientas del teatro posdramático con el objetivo de que las espectadoras y espectadores se replanteen sus percepciones sobre la realidad y sobre sí mismos.

"No pretendo cambiar el mundo, pero sí que aprendamos, porque al final lo importante no es que digamos 'no, yo ya no me maquillo'; lo crucial es simplemente plantearnos por qué tenemos estos comportamientos, cómo socializamos, cuál es nuestra relación con nuestro cuerpo".

El objetivo final es generar una mayor comprensión sobre la presión que sufren las mujeres para cumplir con los ideales de belleza inalcanzables que impone la sociedad patriarcal.

Jorge Colomer ilumina el montaje, que contará con un espacio sonoro diseñado por Fernando Rueda y maquillaje y peluquería de Katy Navarro, mientras que María Beltrán apoya a Nora Cantero como ayudante de dirección. Las entradas para las seis funciones de la obra están ya a la venta por un precio único de 15 euros, con oferta de dos entradas por una en todos los pases.