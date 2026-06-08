La Noria acoge por primera vez fuera de Francia el Encuentro Internacional de Alumni de Campus 42 - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 8 Jun. (EUROPA PRESS -

El centro de innovación social de la Diputación de Málaga, La Noria, ha acogido el encuentro internacional de Alumni del proyecto internacional 42 que, en España, impulsa Fundación Telefónica. Se trata de una cita que ha salido por primera vez de Francia para celebrarse en Málaga y que ha convertido este espacio en punto de encuentro global del talento digital.

El evento ha reunido a 42 perfiles tecnológicos y de programación procedentes de Alemania, Portugal, Marruecos, Francia, España, Finlandia, Reino Unido, Italia y Japón, vinculados a la red internacional de 42, consolidando a la provincia como un ecosistema abierto a la innovación, la colaboración internacional y la atracción de talento especializado.

Esta cita ha tenido lugar en Málaga gracias a la presencia del campus de programación 42 Málaga que impulsa Fundación Telefónica con el apoyo del Ayuntamiento de Málaga, la Junta de Andalucía y Diputación de Málaga. Esta alianza impulsa la formación tecnológica avanzada y el acceso a itinerarios profesionales especializados, al mismo tiempo que refuerza la estrategia provincial de retención y atracción de talento.

LA TECNOLOGÍA COMO MOTOR DE IMPACTO SOCIAL

Así, a través de este encuentro, La Noria quiere dar a conocer a los participantes nuevas formas de entender la tecnología vinculada al impacto social, buscando que el alumnado de 42 descubra cómo sus conocimientos en programación, inteligencia artificial, ciberseguridad o desarrollo digital pueden aplicarse a la resolución de retos sociales y medioambientales.

Al respecto, Málaga se presenta como un territorio donde la innovación tecnológica convive con un ecosistema activo de emprendimiento social, con iniciativas que conectan talento, entidades sociales, empresas y soluciones con propósito.

Así, La Noria consolida su papel como espacio de referencia en innovación social digital, impulsando un recorrido sostenido a través de su colaboración con Fundación Telefónica mediante becas de alojamiento para estudiantes de 42 Málaga de la provincia, facilitando así el acceso a formación tecnológica de alto nivel sin barreras económicas ni geográficas.

Este trabajo se complementa con el convenio y la convocatoria de proyectos junto a la Fundación "la Caixa", que permiten el desarrollo de iniciativas de innovación social en el territorio, conectando entidades sociales y soluciones tecnológicas con impacto social en la provincia de Málaga.

Como parte del programa, este lunes, 8 de junio, La Noria ha celebrado un encuentro inspirador con los participantes internacionales, en el que han conocido de primera mano el ecosistema de innovación social del centro y experiencias que ejemplifican cómo la tecnología, el emprendimiento y la acción social se articulan para dar respuesta a retos sociales y medioambientales.

En este espacio ha participado Alsore, que ha mostrado su trabajo en el desarrollo de soluciones tecnológicas orientadas a incrementar el impacto de proyectos sociales y medioambientales. La entidad ha expuesto cómo la aplicación de herramientas TIC ha permitido mejorar procesos vinculados a la sostenibilidad, incluyendo iniciativas de compostaje y economía circular.

Desde Tecla de Arrabal-AID, han compartido la experiencia de este laboratorio de emprendimiento social ubicado en La Noria, donde jóvenes de distintos perfiles han accedido a herramientas tecnológicas como realidad virtual, impresión 3D y podcasting, integrando formación digital con impacto social y empleabilidad.

Por su parte, Diverxia, ha aportado su visión sobre innovación y emprendimiento, explicando cómo la transformación de ideas en proyectos sostenibles ha contribuido al desarrollo de nuevas oportunidades económicas con enfoque social. Finalmente, Tierradentro ha participado como espacio colectivo que integra arte, terapia y educación como herramientas para el cuidado personal.

MÁLAGA COMO NODO INTERNACIONAL DE TALENTO Y PROPÓSITO El encuentro permitirá a los participantes descubrir también el entorno tecnológico de Málaga, una provincia que combina su identidad mediterránea con una creciente proyección internacional en sectores como la ciberseguridad, la ingeniería digital y la innovación aplicada.

La experiencia se completa con actividades que conectan la tecnología con el territorio, reforzando la idea de una ciudad donde el conocimiento técnico y el impacto social avanzan de forma conjunta.

Con esta iniciativa, La Noria reafirma su papel como espacio estratégico en la provincia para la innovación social digital, impulsando un ecosistema donde convergen formación, emprendimiento y colaboración internacional, y donde la tecnología se pone al servicio de la transformación social y el desarrollo sostenible del territorio.