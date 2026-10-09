La Noria celebra en Málaga 'GastroSocial', centrada en la alimentación y rehabilitación de personas afectadas por ictus

GastroSocial. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El centro de innovación social La Noria de la Diputación de Málaga ha celebrado la duodécima edición de GastroSocial, una iniciativa pionera que utiliza la gastronomía como herramienta de impacto social y medioambiental. En esta ocasión, la jornada ha estado enfocada en las personas afectadas por ictus y sus familiares y cuidadores, abordando la alimentación como una parte más del proceso de rehabilitación y recuperación de la autonomía.

La iniciativa ha combinado formación teórica y práctica para abordar algunas de las dificultades que pueden aparecer en torno a la alimentación después de un ictus.

Asimismo, se ha puesto el foco en situaciones cotidianas como sentarse a la mesa, manejar los utensilios, hacer la compra o preparar los alimentos, trasladando la rehabilitación más allá del ámbito hospitalario.

La propuesta ha tenido además un carácter especialmente dirigido a los cuidadores, que han recibido herramientas para acompañar a la persona afectada favoreciendo su autonomía y evitando sustituirla en aquellas tareas que puede realizar por sí misma.

Este GastroSocial de otoño está promovido por la Asociación Mercader y la Asociación de Personas Afectadas de Ictus de Málaga, y cuenta con la colaboración de Sabor a Málaga de la Diputación de Málaga, Fundación "la Caixa", Fundación El Pimpi, Fundación El Golimbreo, Fundación Davante, Fundación Bidafarma y La Carta Malacitana.

La vicepresidenta y diputada de Innovación Social, Antonia Ledesma, ha destacado que estos encuentros "favorecen la calidad de vida de las personas, combinando innovación y soluciones prácticas".

ALIMENTACIÓN, AUTONOMÍA Y REHABILITACIÓN

El encuentro ha comenzado con la charla 'Cuando comer también es rehabilitación: ictus, postura y autonomía en la mesa', impartida por Eva Martín Márquez, fisioterapeuta especializada en neurorrehabilitación y fundadora de 5 Sentidos Salud y Bienestar.

Desde la perspectiva de la fisioterapia, ha abordado las dificultades que puede encontrar una persona después de un ictus durante la alimentación, como las alteraciones del control postural, el posicionamiento, la movilidad, el manejo de utensilios o la autonomía. También ha incidido en el papel del cuidador y en la importancia de una correcta ergonomía para prevenir lesiones.

A continuación, Pilar Martín, enfermera de la Unidad de Cardiología del Hospital Virgen de la Victoria y responsable de la Unidad de Insuficiencia Cardíaca, ha impartido un taller teórico-práctico orientado a convertir la compra en una herramienta de salud.

Mediante una metodología dinámica y visual, los participantes han aprendido a interpretar la información nutricional de los productos y a identificar aspectos relevantes de su composición para tomar decisiones más conscientes y seguras en el supermercado.

La jornada ha finalizado con el taller práctico 'Sabores que nos llevan lejos: Hainan con sabor a Málaga', impartido por el chef Pablo Fuente, socio de Taberna Bacus, en Aguadulce, y de 6700 By Bacus, en Málaga.

El cocinero ha elaborado una particular versión del pollo hainan acompañada de una crema de boniato de la Axarquía, acercando sabores y aromas del sudeste asiático a productos de la provincia de Málaga.

El showcooking ha mostrado cómo incorporar nuevos sabores y aromas a elaboraciones sencillas y fáciles de reproducir en casa, utilizando texturas suaves y agradables que faciliten la masticación y la deglución cuando estas funciones se han visto afectadas.

En sus 12 ediciones, GastroSocial ha abordado a través de la gastronomía diferentes patologías y situaciones de salud, como las enfermedades renales, la diabetes, el cáncer, el párkinson, el lupus y otras enfermedades autoinmunes, la lesión medular, las patologías respiratorias, la fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, así como las necesidades específicas de personas ostomizadas y pacientes anticoagulados y coronarios.

El contenido de estas ediciones, incluyendo talleres y ponencias, puede consultarse en el canal de YouTube de La Noria, ampliando así el alcance de este proyecto y facilitando el acceso al conocimiento generado.