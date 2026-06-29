La Noria celebra en Málaga una jornada para profesionales del tercer sector y del ecosistema de innovación social

Jornada de 'El Rol del Responsable de Impacto. ¿Quién lidera el impacto de tu organización?' de La Noria - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El centro de innovación social La Noria de la Diputación de Málaga ha celebrado este lunes la jornada 'El Rol del Responsable de Impacto. ¿Quién lidera el impacto en tu organización?'. Un encuentro pionero que ha reunido a profesionales del tercer sector, empresas con propósito, administraciones públicas y agentes del ecosistema de innovación social para reflexionar sobre una figura emergente llamada a desempeñar un papel estratégico en las organizaciones.

La vicepresidenta de la Diputación de Málaga y diputada de Innovación Social y Despoblamiento, Antonia Ledesma, ha sido la encargada de inaugurar la jornada, destacando la importancia de seguir avanzando en una cultura de medición y gestión del impacto que permita a las organizaciones demostrar el valor social y ambiental que generan.

Asimismo, ha explicado que desde La Noria "hemos querido dar un paso más incorporando al debate una figura que todavía no ocupa el lugar que merece en muchas organizaciones: la del responsable de impacto, una persona capaz de liderar la estrategia de impacto y convertirla en una herramienta de transformación y mejora continua".

Ricardo Pagán, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga y experto de la Comisión Europea para Horizonte Europa 2021-2026, ha abordado el marco europeo de la economía de impacto y las tendencias que están impulsando una mayor profesionalización de este ámbito tanto en el sector social como en el empresarial.

Posteriormente, Braulio Pareja, CEO de Esentia, profesor del IE Business School y de la Universidad Pontificia Comillas-ICADE y consultor especializado en impacto y criterios ESG, ha profundizado en la figura del responsable de impacto, analizando sus funciones, competencias y el valor estratégico que aporta a las organizaciones que buscan integrar el impacto en su toma de decisiones.

Tras una pausa para el intercambio de experiencias entre los asistentes, el programa ha continuado con una primera mesa redonda centrada en los retos que afrontan las organizaciones en materia de impacto desde una perspectiva local.

En ella han participado Alejandro Matías, director de la Fundación Marcelino Champagnat; Samuel Linares, coordinador provincial de Cruz Roja Málaga; y Julio García, presidente de la Asociación Arrabal, bajo la moderación de Juan Carlos Barroso, responsable territorial de la Fundación "la Caixa" en Andalucía, Ceuta y Melilla.

La segunda mesa redonda ha estado dedicada a conocer casos prácticos y buenas prácticas vinculadas al desempeño de esta figura profesional. En ella han intervenido Elena Martín, directora de Impacto Social de MicroBank; Alicia Feliciano, directora de Desarrollo de Fundación Seres; y Antón Jáuregui, responsable de Impact Jobs, en una conversación moderada por Braulio Pareja.

La jornada ha finalizado con un coloquio abierto entre asistentes y ponentes, que ha permitido compartir experiencias, resolver dudas y reflexionar sobre las oportunidades que ofrece la incorporación de perfiles especializados en la gestión del impacto para fortalecer la capacidad transformadora de las organizaciones.

MÁLAGA IMPACTA+

Durante la jornada, La Noria también ha dado a conocer Málaga Impacta+, la plataforma digital impulsada por la Diputación de Málaga, a través de La Noria, junto al Ayuntamiento de Málaga y con la colaboración de Ashoka, para visibilizar, conectar e impulsar iniciativas con impacto social en la provincia.

Las entidades con impacto social pueden incorporarse ya a la plataforma a través de su web y formar parte de este directorio especializado. Además, las 50 primeras iniciativas inscritas participarán en una campaña especial de difusión impulsada por La Noria para dar a conocer el talento y la capacidad transformadora del ecosistema de impacto de la provincia de Málaga.