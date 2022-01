La Noria de la Diputación y la asociación Extiercol ponen en marcha la primera Escuela Rural de Agroecología de Málaga

CUEVAS DEL BECERRO (MÁLAGA), 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El centro de innovación social La Noria, dependiente de la Diputación de Málaga, junto a la asociación Extiercol ponen en marcha el proyecto de la primera Escuela Rural de Agroecología de la provincia de Málaga ubicada en el municipio malagueño de Cuevas del Becerro.

Este espacio busca fomentar la toma de conciencia en la población, sobre todo entre la juventud, para que conozcan las posibilidades que ofrece el cambio de agricultura convencional a la agricultura ecológica como una oportunidad tanto a nivel económico, como social y medioambiental. El proyecto se enmarca en el convenio de colaboración entre la Diputación de Málaga y la Fundación "la Caixa".

La vicepresidenta segunda y diputada de Innovación social, Natacha Rivas, ha participado en la inauguración de la escuela y ha señalado que este proyecto supone la puesta en valor de forma sostenible de uno de los mayores recursos naturales del territorio, el suelo.

La formación en esta materia, ha explicado, ofrecerá a los jóvenes las aptitudes necesarias para poder acceder a oportunidades laborales en el medio rural, desarrollarse profesionalmente y despertar interés para asentarse en el territorio.

La necesidad de la implementación de modelos agrícolas con mayor sostenibilidad y resiliencia ante los desafíos derivados del proceso de cambio climático hace que nuevos esquemas para la agricultura y la alimentación sean cada vez más importantes para la sociedad. En este sentido, el desarrollo de sistemas agroecológicos de producción se presenta como una alternativa en la búsqueda de modelos sostenibles de producción que puedan generar empleo en áreas rurales.

En el acto también han estado presentes el presidente de la asociación Extiercol, Cristóbal González; y la alcaldesa de Cuevas del Becerro, Ana María García.

Según un estudio realizado por la asociación Extiercol el pasado año entre jóvenes de Guadalteba y la Serranía de Ronda, el 92,6% de los encuestados pensaba que el trabajo del campo no está bien valorado por la sociedad, que no está bien remunerado (68,2%) o que no se trata de una elección de vida, sino que solo se dedican a ello aquellos que no han tenido otra opción (66,1%).

Este proyecto también persigue diferentes objetivos entre los que se encuentran la generación de redes --al configurarse la Escuela como una confluencia de instituciones, entidades y empresas--; la formación teórica y práctica; la puesta en valor de los recursos naturales del territorio de forma sostenible; hacer frente al despoblamiento de las zonas rurales, y fomentar el asentamiento de los jóvenes mediante el fomento del emprendimiento.

DIECISIETE PARTICIPANTES

La Escuela Rural de Agroecología de Málaga cuenta con 17 participantes, en su mayoría mujeres, que formarán parte de las sesiones prácticas donde trabajarán en su propio proyecto y adquirirán conocimientos de forma integral acerca del manejo agroecológico de la huerta.

Estas sesiones formativas contarán con acompañamiento especializado y se impartirán desde enero hasta julio en el Vivero Municipal de Cuevas del Becerro.

Por otro lado, el proyecto cuenta con jornadas formativas abiertas al público general, en las que se tratarán contenidos como la conservación y utilización de semillas de variedades locales, la elaboración de biofertilizantes, los canales cortos de comercialización, el cambio climático, la ganadería extensiva y la cultura alimentaria.

Precisamente, este sábado 29 de enero tendrá lugar la jornada inaugural 'Introducción a la Agroecología'. Las personas interesadas en participar pueden informarse en la web de La Noria (www.malaga.es/lanoria). El sábado 19 de febrero, se celebrará la segunda jornada sobre abonos, biofertilizantes y caldos minerales y; en marzo, el día 12 será el Festival de la Semilla, una oportunidad para el intercambio de semillas y poner en valor su importancia.

La formación está dirigida a cualquier persona que esté interesada en conocer la agroecología, tenga o no experiencia en el campo, aunque contemplará el desarrollo completo de un proyecto agroecológico productivo, por lo que será especialmente interesante para aquellas personas que quieran dedicarse laboralmente a la agroecología.