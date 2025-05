La Noria de Diputación de Málaga celebra un nuevo Gastrosocial enfocado en las personas con patologías respiratorias

Promovido por la Asociación de Alérgicos y Enfermos Respiratorios, proporciona herramientas prácticas para mejorar la alimentación

El centro de innovación social La Noria de la Diputación de Málaga ha acogido este lunes la séptima edición de GastroSocial enfocada en la cocina saludable para personas con patologías respiratorias como EPOC y Asma. Este evento, promovido por Alerma, Asociación de Alérgicos y Enfermos Respiratorios de Málaga, busca proporcionar a pacientes y familiares herramientas prácticas para mejorar la alimentación en el marco de las enfermedades respiratorias.

La vicepresidenta y diputada provincial de Innovación Social, Antonia Ledesma, ha destacado durante la bienvenida que "GastroSocial es un ejemplo del tipo de proyectos que La Noria impulsa para mejorar la vida de las personas, combinando innovación y soluciones prácticas. En esta ocasión, estamos dando a los pacientes respiratorios y a sus familias herramientas reales para llevar una alimentación saludable, que no solo mejora su bienestar, sino también su calidad de vida".

El encuentro ha contado con la presencia de María Victoria Palomares del Moral, presidenta de la Asociación de Alérgicos y Enfermos Respiratorios de Málaga; Joaquín Ramírez, director de Banca Instituciones Andalucía Oriental de CaixaBank; Rocío González, gerente de la Fundación El Pimpi; Sonia Ordoñez, directora general de la Fundación Davante; Leandro Martínez, presidente de la Fundación Bidafarma, y Jesús Moreno, vicepresidente de La Carta Malacitana.

La jornada ha contado con cuatro talleres específicos en los que se combina la parte teórica y práctica. En ellos se han abordado de forma teórica la relación entre la ingesta de frutas y verduras con el asma y otras enfermedades respiratorias, además de contribuir a minimizar sus efectos con una dieta mediterránea.

Además de aprender la importancia de la alimentación para los pacientes con EPOC, a través de estudios que evidencian que una mal nutrición y la aparición de sarcopenia, baja fuerza muscular, agrava la sintomatología. También se ha hecho mayor hincapié en los alimentos ricos en nitratos, vitaminas C y D y proteínas.

Para desarrollar estos encuentros La Noria cuenta con el apoyo de la marca promocional de la Diputación de Málaga, Sabor a Málaga; Fundación 'la Caixa'; Fundación El Pimpi, Fundación El Golimbreo; Fundación Davante; Fundación Bidafarma, y La Carta Malacitana.

La diputada de innovación social ha recordado que las ediciones que se han celebrado hasta ahora han abordado a través de la gastronomía las enfermedades renales, la diabetes, el cáncer, párkinson, lupus y autoinmunes, lesión medular, y en esta edición las patologías respiratorias.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

La jornada ha comenzado con la conferencia 'Hábitos nutricionales saludables para pacientes con asma', dirigida por Álvaro Oostrom Rodriguez, dietista nutricionista, técnico especialista en Fundación Davante, donde se ha tratado la relación entre la ingesta de frutas y verduras y la prevención del asma, o el contribuir a minimizar sus efectos con una dieta mediterránea.

El mismo equipo de dietista nutricionista ha ofrecido la siguiente ponencia 'Alimentación y EPOC', en la que se ha hablado de la importancia de la alimentación para los pacientes con EPOC, ya que hay estudios que evidencian que una mala nutrición y la aparición de sarcopenia (baja fuerza muscular) agrava la sintomatología y se ha indicado qué alimentos la previenen.

Tras la parte teórica han trabajado en un taller práctico 'Nitratos, vitamina D y C, grandes aliados para enfermedades respiratorias' en el que los usuarios han podido catar y obtener recetas en base a las ponencias iniciales.

Así, los usuarios han aprendido a introducir en la dieta alimentos ricos en vitamina C, D y nitratos, para prevenir la sarcopenia y no agravar otras afecciones respiratorias. Un gazpacho de remolacha ha sido el hilo conductor, junto con la degustación de productos locales y ecológicos y ricos en nutrientes esenciales del proveedor con el sello de Sabor a Málaga, Turbo Jam. Así, su CEO, Antonio Berrino, ha dado a degustar su zumo elaborado con jengibre, naranja y mango; y la mermelada de pimientos, verdura rica en vitamina C.

Por su parte, el cocinero Rubén Antón, executive chef en Escuela de Hostelería La Fábrica en Antequera, ha ofrecido consejos prácticos y recetas para una adecuada ingesta de proteínas de alta calidad como son: legumbres, pescados, huevos, y carnes blancas, y otros nutrientes esenciales que ayudan a mantener la masa muscular, su regeneración y reparación. Ha elaborado buñuelos de garbanzos con salsa de yogur y un brownie de azukis (alubias), para que las personas con problemas respiratorios aprendan a usar en la cocina esta fuente de proteínas saludables.

En definitiva, se trata de talleres novedosos, ya que por primera vez reciben la formación práctica específica aprendiendo a utilizar la teoría en recetas y menús saludables, poniendo especial atención en aquellos alimentos beneficiosos, ofertando alternativas a los no indicados. En dichos talleres se han trabajado los tres ejes fundamentales de GastroSocial: la sostenibilidad, la temporalidad y el km0.