La Noria impulsa ‘MálagaBio’, el primer concurso internacional de bioconstrucción industrializada - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga, a través del centro de innovación social La Noria, junto a Cesefor y Fundación "la Caixa" impulsan los Premios de 'Bioconstrucción MálagaBio', el primer concurso internacional dedicado íntegramente a la arquitectura prefabricada e industrializada basada en materiales naturales y de origen biológico.

Los premios nacen con el objetivo de identificar, reconocer y difundir las mejores prácticas en construcción industrializada con biomateriales, poniendo en valor proyectos que demuestren que es posible construir espacios de alta calidad arquitectónica con una menor huella de carbono, mayor eficiencia constructiva y un impacto positivo en el medio ambiente y el territorio.

Tal y como ha explicado la vicepresidenta y diputada de Innovación Social, Antonia Ledesma, el certamen permanecerá abierto hasta el próximo 23 de octubre de 2026 y las candidaturas ya se pueden presentar a través de la web de MálagaBio. La convocatoria reconocerá los tres mejores proyectos de bioconstrucción industrializada con dotaciones económicas de 3.000, 2.000 y 1.000 euros, respectivamente.

"Estos premios suponen un paso más en la apuesta de la Diputación por impulsar modelos de desarrollo sostenibles, además la bioconstrucción representa una oportunidad para conectar innovación, sostenibilidad y desarrollo rural, aprovechando los recursos naturales de la provincia para crear empleo local, reducir el impacto ambiental del sector de la construcción y generar nuevas oportunidades económicas ligadas al territorio y a la innovación", ha destacado Ledesma.

Asimismo, la iniciativa busca conectar a profesionales, empresas, administraciones públicas y ciudadanía en torno a un modelo constructivo más saludable, eficiente y alineado con los principios de sostenibilidad promovidos por la New European Bauhaus.

"MálagaBio es un proyecto con una importante base tecnológica que promueve una forma de construir más sostenible y saludable, al tiempo que contribuye a crear nuevas oportunidades laborales y favorece una mayor incorporación de mujeres a un sector estratégico para el desarrollo de nuestros municipios", ha concluido la vicepresidenta.

MÁLAGA, REFERENTE PARA LA TRANSICIÓN HACIA LA BIOCONSTRUCCIÓN

Málaga reúne condiciones especialmente favorables para liderar la transición hacia este modelo constructivo. La provincia cuenta con una importante diversidad de recursos naturales, desde masas forestales hasta producción de corcho, y concentra una de las mayores demandas de construcción de Andalucía.

En este contexto, 'MálagaBio' pretende fomentar nuevas oportunidades ligadas a la economía verde, favoreciendo la creación de empleo local inclusivo, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la reducción de emisiones asociadas al sector de la construcción.

Además, se trata de una iniciativa con una importante base tecnológica que apuesta por la innovación aplicada al sector de la construcción para impulsar modelos más sostenibles y saludables.

Entre sus objetivos se encuentran la generación de nuevas oportunidades de empleo vinculadas a la bioeconomía y la construcción industrializada, así como fomentar una mayor presencia de las mujeres en un ámbito tradicionalmente masculinizado.

Los 'Premios de Bioconstrucción MálagaBio' están dirigidos a profesionales arquitectos, estudios de arquitectura, equipos multidisciplinares y empresas constructoras de ámbito nacional e internacional. Las candidaturas deberán presentarse íntegramente en castellano.

Podrán presentarse proyectos de arquitectura ya ejecutados, de cualquier tipología funcional, que hayan sido desarrollados mediante sistemas prefabricados industrializados, como módulos volumétricos 3D, paneles estructurales, kits de componentes o sistemas híbridos, y que incorporen de forma predominante biomateriales renovables como madera estructural, CLT, LVL, fibras vegetales o biocompuestos.

Asimismo, las propuestas deberán acreditar un impacto climático positivo mediante la reducción de emisiones de CO2 incorporado, la capacidad de almacenamiento de carbono y la incorporación de estrategias de economía circular.

Además, como requisito para participar, los candidatos deberán registrar previamente su proyecto en el mapa de proyectos de 'MálagaBio', una herramienta destinada a visibilizar iniciativas de bioconstrucción y construcción industrializada con biomateriales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PREMIOS Y PARTICIPACIÓN

Las candidaturas serán evaluadas por un jurado independiente formado por especialistas en arquitectura, construcción industrializada, biomateriales, sostenibilidad y análisis de ciclo de vida.

Entre los criterios de valoración destacan el nivel de prefabricación constructiva, la calidad arquitectónica, la velocidad y eficiencia constructiva, el impacto climático, la circularidad de los materiales empleados y el uso innovador de biomateriales.

Además de la dotación económica, los proyectos ganadores contarán con la producción de un vídeo de difusión y podrán obtener menciones especiales en categorías como innovación material, excelencia arquitectónica o impacto climático positivo.

Las personas y entidades interesadas deberán presentar una ficha de inscripción, un máximo de dos paneles gráficos en formato A2 con secuencias de montaje y detalles constructivos, así como una ficha técnica del proyecto de hasta cuatro páginas. Además, será necesario registrar previamente el proyecto en el mapa de proyectos de la plataforma 'MálagaBio'.