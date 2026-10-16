La Noria promueve el debate sobre nuevas formas de participación y acceso al voluntariado ciudadano - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Innovación Social La Noria de la Diputación de Málaga ha celebrado, junto a la delegación de Tercer Sector y la colaboración de Arrabal-AID, la jornada 'Voluntariado 360º: nuevas formas de participación', un encuentro dirigido a explorar nuevas vías de acceso al voluntariado, compartir experiencias de distintas organizaciones y reflexionar sobre cómo ampliar las oportunidades de participación ciudadana.

El encuentro ha puesto el foco en la evolución del voluntariado y en la necesidad de adaptar sus modelos de participación y gestión a las distintas motivaciones, capacidades y disponibilidades de las personas.

La participación puntual, las plataformas digitales, el voluntariado vinculado a competencias profesionales y las iniciativas corporativas, abren nuevas posibilidades para que la ciudadanía contribuya a causas sociales desde diferentes ámbitos de su vida.

Además, la cita también ha abordado el valor que la experiencia voluntaria aporta a quienes participan, desde el aprendizaje y el desarrollo de competencias hasta la creación de relaciones, el bienestar y el sentimiento de contribuir a una causa compartida. Todo ello, desde una perspectiva que busca fortalecer los vínculos entre ciudadanía, entidades sociales, administraciones y empresas.

NUEVAS PUERTAS DE ENTRADA AL VOLUNTARIADO

La primera mesa de diálogo, '¿Dónde está el voluntariado? Nuevas puertas de entrada', ha analizado cómo se acercan hoy las personas a la acción voluntaria y qué pueden hacer las organizaciones para facilitar ese primer paso.

En concreto, ha contado con Nuria Sánchez, responsable del área de Ciudadanía de Fundación Hazloposible; Mariana Ester Singlar, directora de proyectos de Youth Business Spain, e Inmaculada Ruiz, coordinadora del departamento de voluntariado de Fundación Cudeca.

Las intervenciones han permitido compartir perspectivas sobre la captación y la gestión del voluntariado, así como sobre la importancia de diversificar los canales de acceso para llegar a personas con diferentes perfiles e intereses.

La segunda mesa, 'El impacto de quien da', ha puesto el foco en la experiencia de las propias personas voluntarias y en los beneficios que puede generar su participación. Esta mesa ha reunido a Laura Cobo de Guzmán, coordinadora provincial de la AECC; José Miguel Arocena, voluntario, orientador, coordinador del área de profesionales y miembro del consejo del Teléfono de la Esperanza, y M. Carmen Hidalgo, investigadora y profesora titular de Psicología Social y Ambiental de la Universidad de Málaga.

El diálogo ha abordado cuestiones como el bienestar, el aprendizaje, las relaciones personales y el desarrollo de nuevas capacidades, poniendo de relieve la importancia de reconocer también el valor que la acción voluntaria tiene para quienes la ejercen.

La tercera mesa, 'Del voluntariado tradicional al voluntariado 360º', ha estado centrada en mostrar cómo evolucionan los modelos de participación y qué herramientas pueden ayudar a las organizaciones a responder a las nuevas necesidades y motivaciones de la ciudadanía. Ha contado con Elena Parras, emprendedora social y fundadora de la plataforma 55+; Angie Moreno, gerente de Fundación Harena, y Yolanda Solero, responsable de Acción Social de CaixaBank en Andalucía Oriental.

Las experiencias compartidas han permitido reflexionar sobre fórmulas de participación más flexibles y diversas, así como sobre la importancia de facilitar la conexión entre las capacidades de las personas y las necesidades de las entidades sociales.