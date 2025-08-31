Una nueva ordenanza "prepara como nunca antes" a Benalmádena frente a nuevas épocas de sequía

El concejal de Agua, Juan Olea, ha hecho hincapié en que la nueva ordenanza otorga herramientas para actuar y regular en épocas de sequía como la vivida recientemente. - AYUNTAMIENTO DE BENALMÁDENA

BENALMÁDENA (MÁLAGA), 31 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de la ciudad malagueña de Benalmádena ya cuenta con una ordenanza que regulará el uso y la gestión eficiente del agua en el municipio. El texto ha sido aprobado de manera definitiva tras superar el periodo de alegaciones previsto tras su aprobación inicial en pleno el pasado mes de abril.

Desde el Consistorio destacan en un comunicado que esta normativa, que por primera vez entra en vigor en Benalmádena, tiene por objetivo principal preparar a la localidad ante probables nuevos episodios de sequía que se puedan dar en el futuro.

El concejal de Agua, Juan Olea, ha hecho hincapié en que la nueva ordenanza otorga herramientas "para actuar y regular en épocas de sequía como la vivida recientemente y que lamentablemente volverán a producirse, de manera que cuando eso ocurra queremos estar bien preparados".

De esta forma, la normativa recoge medidas para garantizar el ahorro y la eficiencia en el consumo de agua, promoviendo la utilización de recursos hídricos alternativos para aquellos usos que no requieran agua potable, como puede ser el riego de zonas verdes y la limpieza o el baldeo de calles. Igualmente fomenta la concienciación y sensibilización de los ciudadanos para que hagan un uso racional y eficiente del agua.

La ordenanza consta de unos derechos y obligaciones "que tienen por objetivo último evitar un uso incorrecto o excesivo del agua", tal y como ha incidido Olea, quien ha afirmado que tras la entrada en vigor de la nueva ordenanza, "Benalmádena está jurídicamente mejor preparada que nunca frente a futuras situaciones de escasez de agua".

"El Ayuntamiento de Benalmádena cuenta desde ya con un mecanismo eficaz que permite poner en marcha medidas para hacer un uso racional del agua. Este equipo de Gobierno ha aprendido de lo vivido y a diferencia de lo que ocurrió en anteriores mandatos, no ha querido dejar el tema olvidado en un cajón, ha mirado de frente al problema y ha creado un marco legal que nos permita actuar con agilidad en caso de que vuelva a ser necesario", ha señalado Olea.

El edil ha hecho un llamamiento a los vecinos para que continúen haciendo un uso racional del agua, a pesar de la mejoría experimentada en las reservas del embalse y ha recordado que el Ayuntamiento está trabajando en los permisos y las obras necesarias para ir ampliando las zonas de riego con agua regenerada, en la misma línea de lo que se está haciendo desde hace dos años en el Parque de la Paloma.

Igualmente ha destacado que la normativa "es el resultado de todo un camino previo e intenso de reuniones y aportaciones realizadas en las diferentes Mesas Contra la Sequía, convocadas por el Ayuntamiento y en las que participaron todas las voces expertas en la materia" y ha tenido además en cuenta parte de las alegaciones presentadas durante el periodo correspondiente.