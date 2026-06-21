La nueva subestación eléctrica de San Pedro Alcántara refuerza la capacidad energética del municipio - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 21 (EUROPA PRESS)

La nueva subestación eléctrica de San Pedro Alcántara ya se encuentra en funcionamiento, unas instalaciones que refuerzan la capacidad energética del municipio y garantizan el suministro necesario para atender el crecimiento residencial, urbanístico y empresarial.

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha visitado esta infraestructura y ha destacado que "permitirá mejorar la estabilidad de la red y dar respuesta a las necesidades derivadas del desarrollo previsto en la zona oeste del municipio", según una nota del ayuntamiento.

La regidora ha subrayado que la puesta en marcha de este equipamiento estratégico es el resultado "de una planificación anticipada por parte del ayuntamiento", que firmó en 2020 un convenio para la cesión de una parcela municipal de 2.500 metros cuadrados destinada a la construcción de este equipamiento "con el objetivo de adelantarse a la demanda futura".

La primera edil ha señalado que numerosos proyectos de la Costa del Sol "se encuentran actualmente condicionados por la falta de capacidad energética disponible, una situación que limita el desarrollo de nuevas iniciativas residenciales y económicas", y ha incidido en que este proyecto "garantiza el suministro necesario en áreas como San Pedro Alcántara y Nueva Andalucía".

La nueva infraestructura cuenta con una capacidad inicial de 80 MVA, ampliable hasta 120 MVA en una futura tercera fase, lo que permitirá atender los crecimientos urbanísticos previstos en ámbitos como el Ensanche Este de San Pedro, Nueva Alcántara, La Campana-Guadaiza, el Polígono Industrial de San Pedro o la supermanzana JKL-Lago de las Tortugas, entre otros.

Asimismo, la subestación dará cobertura a más de 60.000 vecinos y contribuirá a mejorar la calidad y fiabilidad de la red eléctrica, "reduciendo incidencias y ofreciendo una mayor garantía tanto a los hogares como a la actividad económica de la zona", ha apuntado Muñoz.

La nueva instalación, sexta subestación del municipio, ha supuesto una inversión superior a los 9,3 millones de euros por parte de Endesa en colaboración con mercantiles como Sistem Melesur y Real La Quinta.

El proyecto ha incluido la ejecución de una conexión subterránea de alta tensión de 66 kilovoltios, además de más de 12 kilómetros de red eléctrica subterránea para la distribución de energía.

Actualmente, continúan los trabajos de canalización que permitirán completar las conexiones con distintos puntos de suministro.

"La puesta en marcha de esta subestación supone garantizar el servicio para miles de familias, negocios y futuros desarrollos, además de reforzar la competitividad y la capacidad de crecimiento de Marbella", ha afirmado la alcaldesa.