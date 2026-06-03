El nuevo centro de Servicios Sociales de la Diputación de Málaga en Algarrobo atenderá a familias y personas vulnerables

Inauguración del nuevo centro de Servicios Sociales en Algarrobo (Málaga) - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

ALGARROBO (MÁLAGA), 3 (EUROPA PRESS)

El nuevo centro de Servicios Sociales Comunitarios de la Diputación de Málaga en Algarrobo atenderá a familias y personas vulnerables de 19 municipios de la Axarquía. Se encuentra ubicado en la calle avenida de los Fenicios, 2, en Algarrobo Costa.

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha inaugurado las nuevas instalaciones junto a la alcaldesa de Algarrobo, Natacha Rivas, en un acto al que también han acudido alcaldes y ediles de varias localidades axárquicas.

Salado ha destacado que el nuevo centro que se pone en marcha es fruto de la colaboración institucional entre la Diputación de Málaga, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Algarrobo, y contribuirá al bienestar de los ciudadanos tanto de la localidad como de los demás municipios a los que se prestarán servicios desde Algarrobo.

Los pueblos malagueños incluidos dentro de la zona básica de Servicios Sociales de Axarquía Costa Oriental son: Algarrobo, Almáchar, Árchez, Arenas, Benamargosa, Benamocarra, El Borge, Canillas de Aceituno, Canillas de Albaida, Cómpeta, Cútar, Frigiliana, Iznate, Macharaviaya, Moclinejo, Salares, Sayalonga, Sedella y Totalán.

Este centro sustituye al que estaba ubicado en Torrox (Málaga), dado que este municipio ha superado los 20.000 habitantes y este servicio, competencia de la Diputación, se presta en localidades menores de 20.000 habitantes.

Salado ha explicado que la Diputación de Málaga ha invertido 260.000 euros para la adecuación del acceso principal y la planta primera de este edificio, en el que 23 profesionales, entre trabajadores sociales, educadores, psicólogos y agentes administrativos, prestarán sus servicios como centro de referencia.

Además, servirá como punto de atención de los diferentes programas de los servicios de Igualdad y Empleo de la institución provincial en la Axarquía.

SERVICIOS QUE SE PRESTAN

El presidente de la Diputación de Málaga ha concretado que, a través de los Servicios Sociales Comunitarios distribuidos por todas las comarcas de la provincia, se atiende a la ciudadanía para garantizar su acceso a los diferentes recursos del sistema público de protección social, tanto de la comunidad autónoma como de los programas propios que gestionan los Servicios Sociales de la Diputación en colaboración con los ayuntamientos.

Durante el año pasado, desde esta zona básica de Servicios Sociales de Axarquía Costa Oriental se realizaron 4.838 intervenciones técnicas con usuarios en tareas de información, valoración, orientación y asesoramiento a través de entrevistas, visitas domiciliarias, coordinaciones y gestiones realizadas por los equipos interdisciplinares.

De igual modo, a través del Servicio de Ayuda a Domicilio, se atendieron en la zona a 1.334 usuarios en situación de dependencia, cubriendo sus necesidades básicas, tanto personales como domésticas. Y, a la vez, se prestó apoyo a las familias y cuidadores, posibilitando la permanencia de los mayores y dependientes en sus municipios.

Además, Salado ha recalcado que con la contratación de los auxiliares que realizan la ayuda a domicilio se genera un impacto económico y social importante en cada municipio donde se presta el servicio.

Paralelamente, dentro del programa de atención a la dependencia, en colaboración con la Junta de Andalucía, se realizaron 1.403 intervenciones por los trabajadores sociales.

En el trabajo dirigido a las familias con menores, se ha actuado en 316 unidades familiares capacitando y apoyando a las familias con acciones formativas en talleres como los de salud emocional, prevención de acoso escolar o alimentación saludable.

Igualmente, se redactaron 242 informes solicitados por los ayuntamientos de la zona sobre materias como ayudas de alimentos, integración social para personas migrantes, ayudas económicas de emergencia social, valoración de vulnerabilidad y otras cuestiones necesarias para el acceso a ayudas y recursos.

CONCILIACIÓN Y MEJORAS TECNOLÓGICAS

Los Servicios Sociales Comunitarios también son los responsables del desarrollo de un programa muy demandado por las familias y los ayuntamientos que posibilita la conciliación familiar y laboral con actividades como campamentos, ludoteca y otras durante periodos no lectivos del calendario escolar.

Se trata del programa 'Dipma Concilia', que forma parte del 'Plan Corresponsable', entre la Diputación de Málaga, el Ministerio de Igualdad y la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.

En 2025 participaron ayuntamientos malagueños como los de Algarrobo, Árchez, El Borge, Canillas de Albaida, Cómpeta, Cútar, Macharaviaya, Moclinejo, Sayalonga y Totalán. Y este año se lanzará una nueva convocatoria de este proyecto para los ayuntamientos que estén interesados.

También, con los fondos europeos, se ha realizado el proyecto 'Dimatec', que ha permitido la dotación de material tecnológico a los Servicios Sociales Comunitarios, como tabletas, cuadernos electrónicos, ordenadores portátiles multipantallas y soportes de telecomunicación, entre otros equipamientos.

Paralelamente, Salado ha anunciado que este año se pondrá en marcha en la Axarquía el proyecto 'Nuestros mayores nunca solos', con la implantación de robótica y tecnología de forma accesible y personalizada en domicilios de personas mayores que viven en solas.