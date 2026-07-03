El nuevo recorrido de la línea 25 de la EMT potencia intermodalidad entre metro y autobús

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre en la línea 25 de la EMTE que estrena nuevo recorrido - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través de la Empresa Malagueña de Transportes (EMT), ha puesto en marcha un nuevo recorrido de la línea 25, que une el Paseo del Parque con el distrito Campanillas y Málaga TechPark y que potencia la intermodalidad entre el metro y el autobús y mejora la movilidad de los vecinos de Campanillas y los trabajadores de la tecnópolis.

El alcalde de Málaga, junto a las concejalas delegadas de Movilidad, Urbanismo y del distrito Campanillas, Trinidad Hernández, Carmen Casero y Mar Torres, respectivamente, el rector de la Universidad de Málaga, Teodomiro López, el director general de Málaga TechPark, Felipe Romera, y representantes de las asociaciones vecinales de Campanillas, ha realizado hoy este recorrido desde la Facultad de Medicina hasta la tecnópolis.

El nuevo itinerario, en funcionamiento desde el 15 de junio, incorpora una parada en la estación de metro Andalucía Tech, facilitando los desplazamientos mediante transporte público y mejorando la intermodalidad entre el autobús y el metro.

Asimismo, el recorrido ha mejorado la conectividad del distrito Campanillas con el centro de la ciudad, la línea de metro, el campus universitario y el Hospital Universitario Virgen de la Victoria, en el distrito Teatinos-Universidad.

Este nuevo itinerario, que discurre por el bulevar Louis Pasteur, ha sido consensuado con las asociaciones vecinales y se pone en marcha tras la culminación de las dos fases de las obras de renovación y mejora de la movilidad de la calle Jiménez Fraud y la entrada en funcionamiento de los nuevos semáforos ferroviarios que permiten la apertura de este eje al paso de los autobuses de la EMT.

NUEVO RECORRIDO

Con la activación del nuevo recorrido, los autobuses de la línea 25 realizarán su trayecto por el interior del campus universitario en ambos sentidos. A partir de la plaza de Manuel Azaña, en sentido Campanillas, los vehículos realizarán el siguiente recorrido adicional: avenida Gregorio Prieto (Ciudad de la Justicia), bulevar Louis Pasteur, avenida Doctor Ortiz Ramos, estación de metro Andalucía Tech y avenida Marcelino Camacho. En este punto, la línea se incorporará a su ruta habitual a la altura del Parque Cementerio.

El cambio supone la habilitación de nuevas paradas en los puntos del nuevo recorrido y la anulación de aquellas paradas que quedan fuera del itinerario modificado.

REFUERZO DE LA FLOTA Y VEHÍCULOS ARTICULADOS

Teniendo en cuenta el aumento del trazado para garantizar la cobertura a estas nuevas zonas en Teatinos, la EMT ha incrementado el número de vehículos que prestan servicio en la línea para asegurar el mantenimiento de la frecuencia de paso actual de los autobuses.

En concreto, la línea se ha dotado con una flota total de 15 autobuses. Este refuerzo supone tres autobuses adicionales en días laborables y una unidad extra durante fines de semana y festivos.

Asimismo, se han incorporado a la línea megabuses híbridos articulados de 18,5 metros, los de mayor capacidad de la flota de la EMT. Estos vehículos sustituyen a los anteriores, de 12 metros.

SISTEMA SEMAFÓRICO INTELIGENTE

La regularidad del servicio se coordinará mediante el sistema de semáforos ferroviarios inteligentes (Intelligent Transport System-ITS) instalado en la intersección de la avenida Jiménez Fraud con el bulevar Louis Pasteur.

Este dispositivo, de uso exclusivo para los autobuses de la EMT, activa la prioridad semafórica en verde mediante una comunicación remota que detecta la llegada del vehículo.

El sistema reduce los tiempos de espera del transporte público en este cruce de alta densidad y evita interferencias con la circulación en superficie de las unidades de Metro Málaga, conforme a los parámetros validados por ambas entidades en la fase de pruebas iniciada en diciembre.

La información pormenorizada sobre el nuevo recorrido, los horarios y la ubicación exacta de las paradas está disponible en la aplicación móvil de la EMT, en su página web y en los canales de atención al usuario.