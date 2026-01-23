El obispo de Málaga preside este domingo en la Catedral una misa por las víctimas del accidente en Adamuz

Imágenes de la tienda de bebes que regentaba una de las víctimas del accidente de tren de Adamuz en Punta Umbría (Huelva). - Eduardo Briones - Europa Press

El obispo de Málaga, José Antonio Satué, presidirá este domingo, 25 de enero, en la Catedral una misa en la que se pedirá por todas las víctimas, tanto fallecidos como heridos, afectados y familiares, del accidente de trenes ocurrido el pasado domingo en la localidad cordobesa de Adamuz.

Así lo han informado desde la Diócesis en una nota, en la que han precisado que la iglesia malagueña se une, así, "en oración para pedir por el alma de las 45 personas fallecidas, la pronta recuperación de las personas que aún se encuentran hospitalizadas así como por el restablecimiento del resto de los heridos y afectados por el trágico accidente".

Desde el Obispado han indicado que a esta celebración, a la que se convoca a todos los malagueños, se ha invitado de forma especial a las familias de las víctimas de la provincia de Málaga con las que se ha podido contactar, como a la del doctor Saldaña, o las de algunos de los heridos; invitación que se hace extensiva a todas aquellas personas que hayan vivido de cerca el accidente aunque sus nombres no hayan trascendido.