El obispo de Málaga sobre la visita del papa León XIV: "Va a ser un regalo para España"

Archivo - Imagen de archivo del obispo de Málaga, José Antonio Satué, saludando al papa León XIV. - DIÓCESIS DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El obispo de Málaga, José Antonio Satué, se ha mostrado convencido de que la visita del papa León XIV "va a ser un regalo para la Iglesia española, también para nuestra Diócesis malagueña y para España" y ha animado a todos, especialmente a los católicos, a acogerle y también sus discursos "con espíritu abierto".

Así se ha pronunciado el obispo, a través de una nota de audio, en relación con la visita del papa entre el 6 y el 12 de junio con actos previstos en Madrid, Barcelona y Canarias.

Según ha señalado, "en la medida en que estemos de verdad abiertos a lo que él nos pueda proponer, puede ser un acontecimiento de gracia" y ha indicado que "todos tendemos a veces a subrayar lo que dice el papa, pero solamente aquello que coincide con lo que nosotros pensamos y a criticar u olvidar aquellas cosas que nos pueden parecer más críticas".

Por eso, Satué ha animado "a todo el mundo, especialmente a los católicos, pero también a toda la gente de buena voluntad, a acoger al papa y a acoger sus discursos con ese espíritu abierto que nos puede ayudar a crecer en la fe a los creyentes y también como nación, como país".

En este sentido, ha incidido en animar "a todas las personas a que podamos seguir y acoger las palabras del papa con un corazón abierto, porque seguro que tiene mucho en lo que animarnos y algunas cosas que podemos corregir para mejorar tanto en la Iglesia como en nuestra sociedad".

Para el obispo, el pontificado del papa León XIV "puede resumirse en tres palabras: Inteligencia artificial, su primera encíclica; paz, su llamada ha sido constante en estos meses; y unidad dentro de la Iglesia".

Monseñor Satué estará, junto con un grupo de sacerdotes jóvenes de la Diócesis de Málaga con menos de diez años de ministerio, en una parte del viaje apostólico del papa a España, acompañándolo en su visita a las Islas Canarias donde se abordará la realidad migratoria en España, que también vive la Diócesis de Málaga y Melilla.

Además, más de 1.000 jóvenes viajarán desde la provincia de Málaga para estar este fin de semana en distintos actos organizados en Madrid con motivo de la visita de León XIV, participando en el festival y en la Vigilia de Oración del sábado y también en la Misa del Corpus Christi del domingo.