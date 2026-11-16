Ocho detenidos por robos en el interior de vehículos en Fuengirola (Málaga)

Vehículo forzado - POLICÍA NACIONAL

MÁLAGA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han hecho balance de la operación 'Glass' contra una problemática delincuencial que ha generado alarma social en Fuengirola (Málaga) como son los robos en interior de vehículos.

En las últimas semanas, han sido detenidas ocho personas por su presunta implicación en los hechos y se han esclarecido un total de 15 delitos en este ámbito, han indicado desde la Policía Nacional en un comunicado.

Un repunte en esta tipología delictiva en la localidad ha llevado a la Comisaría de Policía Nacional de Fuengirola a intensificar el patrullaje y las labores propias de investigación para poner freno a los saqueos, mediante rotura de cristales, en los coches estacionados en vía pública.

Los sospechosos aprovechaban las horas de baja visibilidad por la caída de la noche para perpetrar los robos en los vehículos. Previamente observaban, a través de las ventanillas, si existían a la vista pertenencias de valor para consumar los golpes. Se da la circunstancia que varios automóviles objeto de saqueo eran furgonetas que contenían herramientas de trabajo.

Tras los ilícitos penales se hallaban, en varios casos, drogodependientes que sustraían los objetos de valor para luego venderlos en el mercado negro, obteniendo así, de una manera rápida, dinero con los que sufragar los gastos derivados de la compra de dosis de droga.

El aumento significativo en el número de denuncias por robos en interior de vehículo en la localidad malagueña llevó a la Policía a activar un dispositivo tendente a la prevención de nuevos delitos y al arresto de los responsables de los hechos criminales ya perpetrados. En este sentido, los resultados no tardaron en llegar.

En las últimas semanas ocho varones, de edades comprendidas entre 32 y 52 años, fueron detenidos por su presunta implicación en robos en interior de vehículo perpetrados en la demarcación policial de Fuengirola, esclareciéndose una quincena de delitos en este ámbito. De los hechos se dio oportuno conocimiento a la autoridad judicial competente.