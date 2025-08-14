La ocupación hotelera durante la Feria de Málaga está cercana al 90%, dos puntos inferior a la de 2024

Archivo - Varias pandas de verdiales amenizan el día en la Feria de Málaga en una imgagen de archivo - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) estima una ocupación en Málaga capital del 89,91% durante la celebración de la Feria de Agosto.

Las previsiones, que abarcan desde este jueves y hasta el 24 de agosto, apuntan a un descenso de 2,26 puntos con respecto a la edición de 2024, en que se registró una ocupación hotelera total del 92,17%, a pesar de que a tal efecto se contabilizaron nueve noches --del 16 al 25 de agosto de 2024-- en lugar de las diez de este 2025, en que la noche de los fuegos se celebrará en viernes y festivo nacional, el 15 de agosto, han indicado desde Aehcos en un comunicado.

No obstante, el Impacto Bruto medio por Cliente Alojado (IBCA) refleja un ascenso de 23,09 euros con respecto a la Feria de Agosto de 2024. En este sentido, han precisado que se espera un impacto bruto medio de 162,13 euros por cliente alojado, frente a los 139,04 euros registrados el año pasado.

El vicepresidente de Aehcos por Málaga capital, Francisco Moro, ha señalado que "con la debida prudencia, todo parece indicar que el impacto económico por turista alojado va a ayudar a atenuar la leve caída que prevemos en la ocupación hotelera".

Sin embargo, ha añadido que "todavía quedan plazas en la capital disponibles para reservar y tenemos la esperanza que la última hora aumente todavía aún estas previsiones iniciales".

Por otro lado, ha precisado que si se atiende por separado los dos fines de semana de la Feria de Agosto, será en el puente del inicio, del jueves 14 al domingo 17, cuando se dé el mayor pico de ocupación hotelera, alcanzando un 92,61%. Con todo, suponen tres puntos menos que los tres primeros días de la Feria de 2024, cuando se registró un 95,61%.

Por su parte, el fin de semana último, del 22 al 24 de agosto, la ocupación se situará en el 88,48% que, aunque esté cuatro puntos por debajo de las previsiones para el inicio de la Feria, supera en un punto la ocupación registrada en esa misma recta final de la Feria de Agosto del año pasado, en que se registró un 87,38% de ocupación hotelera.