Ocupación hotelera en noviembre alcanza el 67,80% en la provincia de Málaga, 1,59 puntos más que en el mismo mes de 2024

La Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) sostiene que la ocupación hotelera durante el mes de noviembre en la provincia de Málaga ha sido del 67,80%. Se trata de un porcentaje, el del undécimo mes del año, que se sitúa en 1,59 puntos porcentuales por encima con respecto a las cifras del mismo mes de 2024 cuando se registró un 66,21%. La mayor parte de los visitantes, en torno al 70% proceden del mercado internacional, y solo el 30% son turistas nacionales.

En cuanto al IBCA (Impacto Bruto medio por Cliente Alojado), y con respecto al mismo mes de noviembre del año anterior, este disminuye notablemente con respecto al año pasado (2024 = 137,19 euros) mientras que este año se sitúa en los 103,03 euros por lo que respecta a la provincia en su conjunto.

Por destinos, Fuengirola, con un 77,90% ha sido el destino más visitado durante el mes de noviembre. Le sigue, con un 72,07%, Mijas. Frigiliana-Torrox, en la comarca de la Axarquía, es otro de los destinos que más ocupación hotelera registró en el mes de noviembre, con un 71%. A éstos le siguen Benalmádena (67,89%) y Marbella (62,01%).

PREVISIONES PARA DICIEMBRE Y ENERO

Por lo que respecta a las previsiones para los próximos meses se espera que en diciembre la ocupación sea de un 54,93% frente al 56,63% de 2024, mayoritariamente conformada por turistas internacionales, un 65%, mientras que se espera que tan solo el 35% de los visitantes que lleguen a la provincia malagueña provengan del territorio español.

Por su parte, para enero de 2026, la patronal hotelera prevé que la ocupación sea del 53,46% frente al 60,58% registrado en enero del presente año.

PUENTE FESTIVO

En cuanto al próximo puente festivo de la Constitución, entre el 5 y 8 de diciembre (tres noches) Aehcos prevé una ocupación estimada del 64,73%, frente a la ocupación del 57,29% registrada el pasado año, cuando el citado pueste festivo se desarrolló entre el 5 y el 9 de diciembre (cuatro noches).

Se espera que entre el próximo 5 y 8 de diciembre (tres noches) la mayor ocupación hotelera se registre en Benalmádena, con un 81,93% de ocupación, seguida de Mijas, con un 66,34%; Fuengirola con un 56,63%, Frigiliana-Torrox, con un 44% y Marbella con un 19,66%.

De cara a diciembre de 2025, las previsiones de ocupación sitúan al destino Frigiliana-Torrox a la cabeza del ránking, con un 70%, seguida de Benalmádena con un 60,46%; de Mijas con un 51,79%; de Fuengirola, con un 48,94% y de Marbella, con un 47,93%.

En cuanto a enero de 2026, Frigiliana-Torrox ocupa los primeros puestos en cuanto a estimación de ocupación con un 80%. Le siguen Benalmádena, con un 60,43%; Marbella, con un 55% y Mijas y Fuengirola con un 45,25% y un 40,15% de ocupación estimada, respectivamente.

VALORACIÓN

"El balance del mes de noviembre vuelve a confirmar que la Costa del Sol es un destino turístico sólido durante todo el año, con una ocupación cercana al 68% que mejora con estrecho margen los resultados del mismo periodo del año anterior y que refleja el buen comportamiento de la demanda, especialmente del mercado internacional, que continúa siendo mayoritario, por el contrario, el impacto económico por turista alojado y noche ha sido considerablemente menor en alrededor de 30 Euros por noche de estancia y por huésped alojado", ha señalado José Luque, presidente de Aehcos.

"Por otro lado, las previsiones para los meses de diciembre y enero apuntan a una cierta moderación de la ocupación respecto a 2024 que nos obliga a analizar con atención la evolución del mercado, sobre todo el turismo doméstico que debemos recuperar", añade.

Y también señala que "en este contexto, es positivo destacar las buenas perspectivas para el puente de la Constitución, que se presenta como un estímulo importante para cerrar el ejercicio".

"Desde Aehcos seguimos trabajando para avanzar hacia un modelo turístico equilibrado y estable a lo largo de todo el año", ha concluido el presidente de Aehcos.