La oficina principal de Correos de Málaga anima a participar en la recta final de certamen literario 'Cartas a Federico'

La oficina principal de Correos de Málaga anima a participar en la recta final del certamen literario 'Cartas a Federico' dedicado a Lorca - CORREOS

MÁLAGA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La oficina principal de Correos de Málaga anima a la ciudadanía a participar en el I Certamen Literario 'Cartas a Federico', cuando se acerca el cierre del plazo de presentación de originales.

Así, desde la oficina ubicada en la Explanada de la Estación, Correos invita a escribir y enviar una carta manuscrita como homenaje a Federico García Lorca, poniendo en valor la escritura a mano y el envío postal tradicional como medios de expresión literaria, ha indicado Correos en un comunicado.

El certamen, promovido por el Patronato Lorca de la Diputación de Granada, está abierto a personas mayores de 18 años, que pueden participar con una única carta original, inédita y manuscrita, escrita en castellano y vinculada a la vida, la obra o el legado del poeta. Los textos deben tener una extensión de entre 300 y 500 palabras y presentarse de forma anónima.

Para facilitar la participación en estos últimos días, Correos pone a disposición de los autores un apartado postal específico, al que deben remitirse las cartas mediante correo certificado, garantizando así la seguridad y la correcta recepción de los originales. Las obras deberán enviarse al Apartado de Correos número 1898, código postal 18009 de Granada, siendo válida la fecha del matasellos.

El certamen contempla un premio único de 3.500 euros, además de la publicación de la carta ganadora. El plazo de presentación de originales finaliza el 30 de junio de 2026.

Con esta iniciativa, la oficina principal de Correos de Málaga refuerza su compromiso con la cultura y anima a la ciudadanía a sumarse, en la recta final del plazo, a un certamen que recupera la carta como vehículo de creación literaria y homenaje cultural.