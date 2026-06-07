La ONCE deja 200.000 euros en Torremolinos (Málaga) en pleno Orgullo

El vendedor de la ONCE Juan Jesús Cabrera en Torremonilos (Málaga). - ONCE

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 7 (EUROPA PRESS)

El sorteo de la ONCE de este sábado ha repartido 200.000 euros en Torremolinos (Málaga), con diez cupones premiados con 20.000 euros cada uno vendidos por Juan Jesús Cabrera en la localidad malagueña en plena celebración del Orgullo Lgtbi.

"Estoy muy contento de dar el premio a mis clientes" ha señalado el vendedor que ha destacado que estos días en el municipios "hay mucho ambiente, y por mi puesto pasan muchas personas buscando la suerte". "Estoy muy feliz de repartir tanta suerte, es un premio para mis clientes pero también para mí", ha afirmado.

El sorteo del sábado 6 de junio estaba dedicado al artículo 49 de la Constitución y su sello de Correos conmemorativo y ha dejado la mayor de sus fortunas, 1.680.000 euros en Tomares con un cupón premiado con el Sueldazo, 1.500.000 euros de premio total, más 9 cupones premiados con 20.000 euros cada uno, además de 40.000 euros con 2 cupones premiados en Huelva. El resto de sus premios se ha repartido entre Cataluña y Castilla La Mancha.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones.

Para el próximo martes, 9 de junio , el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 18 países del espacio económico europeo, ofrece un bote de 35 millones de euros.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas.

La Organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con losmás exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías.