La ONCE reparte 175.000 euros en Benajarafe, Vélez-Málaga

MÁLAGA 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sorteo diario de la ONCE de este jueves ha dejado en la localidad malagueña de Benajarafe, en el municipio de Vélez-Málaga, 175.000 euros repartidos en cinco cupones premiados con 35.000 euros cada uno.

La suerte la ha dado Juan Manuel Espejo, vendedor de la ONCE desde 2019, en su ruta por la localidad veleña de Benajarafe. Espejo, aturdido de primeras por la noticia, no podía contener la alegría frente a sus clientes habituales que la recibían con él "que he dado el premio, que lo he dado" decía a quienes se acercaban, emocionado.

Para Juan Manuel, repartir suerte es "una manera de ayudar" y sobre todo "una recompensa para mis clientes que vienen día sí y día también con tanta ilusión" concluye.

El cupón de este pasado jueves, jueves 10 de julio, estaba dedicado al 25 aniversario de Ceoma, la Confederación Española de Organizaciones de Mayores, otro cupón premiado con 35.000 euros en Sevilla.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (seis euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Y para este viernes, 11 de julio, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 18 países del espacio económico europeo, ofrece un bote de 62 millones de euros.