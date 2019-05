La ONCE reparte 350.000 euros entre diez vecinos del barrio malagueño de Huelin

ONCE - Archivo

Publicado 21/05/2019

MÁLAGA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la ONCE de este pasado lunes dejó parte de su fortuna en Málaga capital, donde Rosa María López, vendedora desde 1988, vendió diez cupones agraciados con 35.000 euros repartiendo así 350.000 euros entre los vecinos del barrio malagueño de Huelin.

López tiene su punto de venta ubicado en un quiosco en la calle de La Hoz, número 39, donde vende desde hace cinco años. Antes repartió otro premio de otros 350.000 euros en la barriada malagueña de Dos Hermanas, según han informado desde la ONCE en un comunicado.

Entre los primeros clientes que le han felicitado se encontraba uno que este pasado lunes compró tres cupones por 4,50 euros y este martes ha obtenido 105.000 euros en premios. "He salido del quiosco, le he abrazado porque me alegro mucho por él", ha comentado la vendedora, quien ha dicho estar "contentísima y nerviosa porque mis clientes son muy fieles por la labor social que hacemos y se lo merecen".

Este sorteo, que estaba dedicado a las Romerías en honor de la Virgen de Franqueira (Pontevedra), ha dejado otro cupón premiado con 35.000 euros a las cinco cifras en Granada y ha llevado el resto de premios a Baleares, Cataluña y País Vasco.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar 'La Paga' de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros.

Tienen premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premios de 200, 20 y seis euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado; así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

Este viernes, 21 de mayo, el Eurojackpot de la ONCE, la nueva 'lotto' de Europa que juegan ya 18 países europeos ofrece un bote de 21 millones de euros.

Los cupones y productos de juego de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes que integran su red de ventas. A través del Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir además el número que más le guste. También se pueden adquirir desde la página web oficial de juego de la ONCE www.juegosonce.es y establecimientos colaboradores autorizados.