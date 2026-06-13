La ópera y zarzuela, protagonistas del próximo concierto de la Banda de Málaga en el Patio de las Cadenas de la Catedral

Archivo - La Banda Municipal de Música de Málaga en una imagen de archivo - AYTO MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El concierto próximo de la Banda Municipal de Música de Málaga tiene como protagonistas los géneros musicales de la ópera y la zarzuela. La cita musical gratuita está programada para el domingo, 14 de junio, a las 20,00 horas.

El programa especial de conciertos concluirá el 28 de junio con una nueva cita musical en este espacio. Han recordado desde el Ayuntamiento de Málaga que, con esta iniciativa, el Área de Cultura y Patrimonio Histórico, con la colaboración del Cabildo Catedral, pretende poner en valor este espacio emblemático de la ciudad a la vez que acercar a la ciudadanía la música y el patrimonio histórico de la ciudad. La entrada es libre hasta completar aforo en todos los conciertos.

El concierto estará dirigido por Francisco Miguel Haro Sánchez y la primera parte estará dedicada a la ópera, donde se interpretarán los fragmentos de las obras Fra Diávolo, de Daniel-François-Esprit Auber; Va, pensero de Giuseppe Verdi; y Omaggio a Bellini de Saverio Mercadante. Tras una breve pausa, el concierto se reanudará con zarzuela, en esta ocasión se interpretarán las piezas de La Verbena de la Paloma de Tomás Bretón; Black el Payaso de Pablo Sorozábal; y concluirá con Doña Francisquita de Amadeo Vives.

En cuanto a los compositores y las piezas seleccionadas, Daniel-François-Esprit Auber (1782-1871) fue uno de los grandes representantes de la ópera cómica francesa del siglo XIX. Fra Diávolo, estrenada en París en 1830, está inspirada en la figura legendaria de Michele Pezza, un famoso bandido napolitano convertido en héroe popular.

La obra alcanzó una enorme popularidad durante el siglo XIX y se convirtió en uno de los títulos más representativos de la opéra-comique francesa.

Giuseppe Verdi (1813-1901) es una de las figuras fundamentales de la historia de la ópera italiana. Nabucco, estrenada en 1842, fue la obra que lanzó definitivamente su carrera y marcó el inicio de su prestigio internacional. Dentro de la ópera, el célebre coro Va, pensiero aparece en el tercer acto y es interpretado por los esclavos hebreos exiliados en Babilonia. La obra continúa siendo hoy uno de los fragmentos más populares y universales de la música clásica.

Saverio Mercadante (1795-1870) fue uno de los compositores italianos más importantes del periodo belcantista y contemporáneo de Rossini, Donizetti y Bellini. Admirado por su talento melódico y su escritura orquestal, contribuyó decisivamente a la evolución de la ópera italiana del siglo XIX. Omaggio a Bellini es una obra concebida como homenaje a Vincenzo Bellini. La obra refleja la admiración entre compositores de una época especialmente creativa para la ópera italiana.

Tomás Bretón (1850-1923) fue uno de los compositores españoles más destacados de finales del siglo XIX y un firme defensor de la creación de una ópera nacional española. Alcanzó una enorme popularidad gracias a sus zarzuelas, especialmente La Verbena de la Paloma, estrenada en Madrid en 1894. Ambientada en las fiestas populares madrileñas de agosto, la obra retrata con gran realismo y humor el ambiente castizo de la capital española.

Pablo Sorozábal (1897-1988) ocupa un lugar reseñable en la historia de la zarzuela del siglo XX gracias a su lenguaje moderno, expresivo y profundamente teatral. Formado en Alemania, incorporó influencias sinfónicas europeas a la tradición lírica española. Black el Payaso, estrenada en 1942, es una de sus obras más ambiciosas y originales. Ambientada en un reino imaginario, combina elementos de opereta, drama romántico y crítica social. La selección que se interpreta en este concierto reúne algunos de los números más representativos de la obra.

Amadeo Vives (1871-1932) fue uno de los grandes compositores de zarzuela del siglo XX y una figura clave de la música catalana y española. Fundador del Orfeó Català junto a Lluís Millet, destacó por su capacidad melódica y su refinado sentido teatral. Doña Francisquita, estrenada en 1923, está considerada una de las cumbres de la zarzuela española. Inspirada en la comedia La discreta enamorada de Lope de Vega, la obra recrea el ambiente romántico del Madrid del siglo XIX.

BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA

La Banda Municipal de Música del Ayuntamiento de Málaga es una de las más antiguas de España y fue fundada en 1859, en una época de creciente interés por las artes musicales. Durante muchos años fue la única formación musical propia y estable de la ciudad, con una actividad orientada sobre todo a la diversión de la ciudadanía en los parques públicos y a la participación en los grandes actos, tanto religiosos como sociales e institucionales.

La principal finalidad de la Banda es difundir y acercar la música a la ciudadanía y contribuir a su enseñanza, para lo que realiza una labor activa a lo largo de todo el año con su temporada de conciertos, en la que interpreta un extenso repertorio especialmente relacionado con la música española.

A esto se suman los conciertos para escolares, así como asociaciones ciudadanas o culturales, además de intervenciones en los actos oficiales de la ciudad.