La Operación Paso del Estrecho comenzará el lunes en Málaga con más de 19 organismos y un millar de efectivos

Reunión Operación Paso del Estrecho - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MÁLAGA

MÁLAGA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Operación Paso del Estrecho (OPE) comenzará en Málaga el próximo lunes, 15 de junio, con una participación de más de 19 organismos y un operativo compuesto por cerca de un millar de efectivos coordinados por la Subdelegación del Gobierno en Málaga, y se prolongará hasta el próximo 15 de agosto en la Operación Salida y hasta el 15 de septiembre en la Operación Retorno.

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha presidido este viernes la reunión de coordinación con los responsables de todos los organismos implicados en este dispositivo especial.

Salas ha explicado que "se han activado todos los dispositivos del Plan Estatal de Protección Civil, que en la provincia suponen la movilización de un millar de personas entre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y personal de la DGT, Puerto, Carreteras, Protección Civil y servicios asistenciales".

El operativo de la OPE 2026 cuenta con dos núcleos principales de actuación: el Puerto de Málaga y la Red de Carreteras del Estado, además de la participación de siete Ministerios, y entre ellos los siguientes organismos: Subdelegación del Gobierno con Protección Civil y Sanidad Exterior; Cruz Roja; Aemet; Autoridad Portuaria; Capitanía Marítima; Policía Nacional y Guardia Civil; Jefatura Provincial de Tráfico.

Además de la Junta de Andalucía --Servicio Andaluz de Salud y Protección Civil--; Ayuntamiento de Málaga --Policía Local, Protección Civil y Bomberos-- y la Compañía Naviera Balearia, propietaria del buque encargados de realizar los trayectos.

Este año habrá una rotación diaria con Melilla, excepto los sábados, que serán dos, que se realizarán con el buque 'Rusadir' de la compañía Balearia. En total se prevén 71 rotaciones entre el 15 de junio y el 15 de agosto.

Junto a la zona acondicionada en el Puerto de Málaga, se han dispuesto zonas de estacionamiento y servicios en la provincia de Málaga en Villanueva del Trabuco, Villanueva del Rosario, Antequera, Casabermeja, Málaga, Torremolinos, Marbella, Estepona y Manilva.

En total estas zonas cuentan con capacidad para casi 3.100 vehículos. Se trata de las carreteras A-92, A-92M, A-45, AP-7 y A-7 en ambas direcciones. En algunas de estas áreas de descanso también se podrán adquirir los billetes para el buque que les desplazará a Melilla desde el Puerto.

FECHAS IMPORTANTES

Se han de tener en consideración determinadas fechas que inciden de forma notable en la distribución de los flujos de viajeros durante la Operación.

Los días de intensidad crítica serán los fines de semana del 31 de julio y 1,2 y 3 de agosto y 28, 29, 30 y 31 de agosto. Los días de intensidad media incluyen el último fin de semana de junio --días 27 y 28--, y los fines de semana del 11 y 12; 18,19, 20 y 25, 26 y 27 de julio; y en agosto los días 8 y 9; 14, 15 y 16; 21, 22, y 23 y 26 y 27. La fiesta nacional de Francia es el 14 de julio.

El dispositivo desplegado en Málaga cuenta con cientos de intervinientes dedicados específicamente a la Operación Paso del Estrecho, entre funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Tráfico, Protección Civil, Sanidad, Cruz Roja y Carreteras.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tendrán dispositivos de refuerzo, que llevarán a cabo el control, vigilancia y mantenimiento del orden público en las zonas portuarias y sus alrededores.

La Jefatura Provincial de Tráfico (DGT), llevará a cabo el control de las carreteras de la provincia y de las rondas de acceso y el Servicio Andaluz de Salud aporta los recursos para el primer nivel de atención, con un dispositivo sanitario creado por el distrito Málaga-Valle del Guadalhorce en los Centros de Salud Alameda-Perchel (CARE) y Centro de Salud Humilladero.

Y un segundo nivel de atención en las Urgencias del Hospital Materno Infantil, el Hospital Regional y el Hospital Universitario Virgen de la Victoria.

La OPE constituye un gran movimiento de personas por carretera en Europa, que en 2025 permitió el paso de 54.668 personas y 12.268 vehículos por Málaga en 70 rotaciones y un total de 3.219.678 personas y 775.410 vehículos con más de 11.085 rotaciones por vía marítima entre Europa y África. Además, el pasado año en Málaga se llevaron a cabo 183 asistencias sociales, 186 traducciones y 53 asistencias sanitarias.

La Subdelegación del Gobierno, a través de la Unidad de Protección Civil, ha desarrollado un Plan específico para Málaga basado en el Plan Especial de Protección Civil a nivel nacional, que desde un punto de vista funcional se sustenta en dos pilares básicos: el Plan de Flota y las infraestructuras portuarias, en cuanto a su capacidad de evacuación y de aparcamiento, respectivamente.

El objetivo fundamental del Plan Provincial OPE 2026 es disponer de un marco general de coordinación interinstitucional, donde todos los organismos implicados conformen la operatividad de la OPE, siendo la base fundamental de la planificación y la prevención durante el desarrollo de la OPE.

Todo ello, con el fin último de facilitar una respuesta adecuada y proporcionada a la demanda de servicios e infraestructuras que supone la Operación Paso del Estrecho, así como respuestas eficaces en caso de producirse una emergencia.

DISPOSITIVO ASISTENCIA SOCIAL Y SANITARIA

Se han realizado las contrataciones de cuatro asistentes sociales y cuatro traductores, que llevarán a cabo las labores de asistencia a los usuarios OPE en cuanto a trámites --condiciones de embarques de menores, embarques prioritarios, pérdida documentación, averías-- y situaciones adversas que se les presenten.

Cruz Roja aportará un coordinador y un grupo de voluntarios para prestar atención sanitaria básica y traslado a centros especializados de usuarios que lo requieran. Por su parte, Sanidad Exterior realizará, de forma semanal, controles higiénico sanitarios y análisis de cloro del agua en la zona para garantizar la seguridad sanitaria del usuario.

El Puerto de Málaga cuenta con una amplia infraestructura para atender esta Operación con una superficie de más de 15.000 metros cuadrados en la zona de San Andrés y en el Muelle 4.

En estas zonas se han instalado dos carpas de 2.400 y 2.250 metros cuadrados respectivamente para vehículos y personas, así como varios módulos para los organismos: Protección Civil y Cruz Roja, compañías navieras y prestadores de servicio, así como otros dos espacios, uno de contingencias de 6.100 metros cuadrados y otro pre embarque de 5.400 metros cuadrados.

Las carpas cuentan con distintos puntos de luz y agua potable en la misma zona de sombra, módulos de servicios higiénico-sanitarios para usuarios de la OPE, incluidas duchas y espacio para cambio de pañales, servicio de Información y megafonía y parcelación del área de preembarque para vehículos. También habrá una ludoteca con dos monitores.

Además, se garantiza la recogida de residuos sólidos y líquidos, se han instalado fuentes públicas y una tienda para productos de primera necesidad, además de refrescos, aperitivos y helados, también en la zona de San Andrés.

Por último, el subdelegado del Gobierno ha recordado a los pasajeros de la Operación Paso del Estrecho que "es importante planificar el viaje para evitar, si es posible, los días críticos", y espera que se escalone lo mejor posible la operación para su desarrollo "con absoluta normalidad".

También ha agradecido la labor de todas las instituciones implicadas y de los numerosos efectivos que se destinan durante todo el verano a la OPE.