Optica anuncia agenda estratégica y lista de ponentes ejecutivos del Global Photonics Economic Forum 2026 en Málaga

Optica anuncia agenda estratégica y lista de ponentes ejecutivos del Global Photonics Economic Forum 2026 - FYCMA

MÁLAGA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Optica ha anunciado este viernes la agenda estratégica y la lista de ponentes ejecutivos del Global Photonics Economic Forum 2026, que se celebrará los días 24 y 25 de septiembre de 2026 en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma).

Ahora en su tercera edición, el Global Photonics Economic Forum se ha consolidado como "uno de los principales foros industriales de alto nivel directivo para el ecosistema global de la fotónica2 y reúne a CEO, CTO, inversores, responsables políticos y altos líderes de la industria que están definiendo el futuro inmediato de la fotónica, los semiconductores, la infraestructura de IA, la manufactura avanzada y las tecnologías habilitadoras.

La edición de este año se celebrará conjuntamente con la European Conference on Optical Communications (ECOC Exhibition, 21-23 de septiembre de 2026), lo que refuerza "significativamente la participación del ecosistema global de comunicaciones ópticas, redes para centros de datos, fabricación de semiconductores e infraestructura fotónica, en un momento en el que las tecnologías ópticas se están volviendo cada vez más centrales para la infraestructura informática impulsada por IA".

La importancia estratégica del foro llega en un momento "decisivo" para la industria tecnológica global. La aceleración sin precedentes de la inversión en infraestructura de centros de datos para IA está redefiniendo las prioridades de fabricación de semiconductores, las arquitecturas de redes ópticas, la infraestructura de pruebas, el empaquetado avanzado y las hojas de ruta de integración fotónica en toda la industria.

Según han indicado desde la organización en una nota, las tecnologías fotónicas están pasando cada vez más de ser componentes habilitadores a convertirse en infraestructura estratégica.

Esta transformación ya se refleja en los mercados financieros globales. Las empresas que hacen posible la expansión de la infraestructura de IA, las redes ópticas, la fabricación de semiconductores, los sistemas de prueba y la integración fotónica han experimentado incrementos sustanciales en su valoración de mercado durante el último año.

Solo en los últimos seis meses, empresas como Keysight Technologies y Lumentum han registrado aumentos significativos en su cotización bursátil a medida que la confianza de los inversores se aceleraba en torno a la demanda de infraestructura de IA, el despliegue de centros de datos hiperescalables y la expansión de interconexiones ópticas.

El foro abordará una cuestión estratégica central que enfrenta actualmente la industria que es cómo garantizar que el actual ciclo de crecimiento impulsado por la IA se convierta en una expansión industrial sostenible a largo plazo compartida por el ecosistema fotónico en su conjunto.

Por ello, los debates a lo largo del GPEF 2026 se centrarán no solo en la aceleración de la demanda, sino también en el aumento de capacidad manufacturera, cadenas de suministro resilientes, capacidad de producción confiable, empaquetado, pruebas, integración de semiconductores, preparación de la fuerza laboral y la coordinación industrial necesaria para evitar futuros cuellos de botella en infraestructura.

Entre los ponentes magistrales ya confirmados se encuentran Michael Hurlston (presidente y CEO de Lumentum), Satish Dhanasekaran (presidente y CEO de Keysight Technologies), Aldo Kamper (CEO de ams OSRAM), Andy Bechtolsheim (cofundador y arquitecto jefe de Arista y fundador de Sun Microsystems), John Morris (CTO de Seagate), Holly Hulse (presidenta de Lightera), Jim Hagasawa (director general de Photonics en SENKO) y Paul Meissner (director general de Photonics en Applied Materials).

Entre los ejecutivos senior adicionales que participarán en el Foro figuran líderes de NVIDIA, GlobalFoundries, MKS Inc., IPG Photonics, TTM Technologies, Ciena, SMART Photonics, Seagate, Jabil, TRUMPF, Thorlabs, ORCA Computing, Lightwave Logic, PHIX, FYLA, Optimax, Edmund Optics y otros.

TEMAS CENTRALES

Uno de los temas estratégicos centrales de la edición 2026 será las tecnologías cuánticas y su transición desde la innovación impulsada por la investigación hacia el despliegue industrial y comercial. El panel sobre tecnología cuántica estará moderado por Chuck Mattera, presidente y CEO de Avalanche Thinking, y se centrará en manufacturabilidad, economías de escala, cadenas de suministro, inversión gubernamental y el papel de la fotónica en infraestructuras de redes cuánticas, sensórica y computación.

El panel sobre infraestructura de IA examinará en qué punto las interconexiones ópticas se están convirtiendo en el cuello de botella crítico para la expansión de clústeres hiperescalables de IA, incluyendo la transición del cobre a la óptica, óptica coempaquetada, estrategias de integración fotónica, evolución de arquitecturas de centros de datos y si la actual base manufacturera fotónica es capaz de soportar la demanda de infraestructura de IA a escala.

Otro debate central se centrará en si la fotónica se está convirtiendo realmente en una industria de semiconductores, abordando fabricación a escala de oblea, estandarización del empaquetado, economía de foundries, equipamiento de fabricación, tecnologías láser y los desafíos de industrialización necesarios para alcanzar escalabilidad y estructuras de costes comparables a las de los semiconductores.

Otros debates estratégicos a lo largo del foro abordarán asignación de capital en condiciones de demanda volátil, dinámicas geopolíticas del comercio, controles de exportación, regionalización de cadenas de suministro, geografía manufacturera, fabricación confiable, resiliencia industrial, transformación organizacional impulsada por IA, defensa y tecnologías críticas, y el posicionamiento competitivo a largo plazo de las empresas fotónicas en un entorno global en rápida transformación.

"La fotónica se está convirtiendo en una de las tecnologías fundamentales detrás de la próxima generación de infraestructura de IA, fabricación de semiconductores, comunicaciones, defensa y sistemas cuánticos", ha afirmado Jose Pozo, CTO de Optica.

Así, ha apuntado que el Global Photonics Economic Forum "reúne a los ejecutivos senior y responsables estratégicos que están definiendo estas transiciones para debatir las decisiones industriales, económicas y geopolíticas que determinarán la próxima fase de crecimiento del ecosistema global".

Desde Optica han expresado su agradecimiento especial a sus patrocinadores principales y socios estratégicos, entre ellos el Ayuntamiento de Málaga, Promálaga, Invest in Andalucía, Málaga TechPark, MKS, Keysight Technologies, ams OSRAM, cuyo apoyo hace posible esta edición del Foro.