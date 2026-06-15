La Orquesta Filarmónica de Málaga despide su temporada de abono en el Teatro Cervantes con el maestro José María Moreno

Archivo - Teatro Cervantes de Málaga. - TEATRO CERVANTES - Archivo

MÁLAGA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Filarmónica de Málaga (OFM) pondrá el broche de oro este jueves y viernes a la presente temporada de abono 25-26 en el Teatro Cervantes, con la interpretación del Programa 15 de este ciclo. El director titular y artístico, el maestro José María Moreno, subirá al pódium en esta cita, que contará también con el joven pianista Guillermo Ramírez, que actuará como solista.

El decimoquinto programa en el coliseo malagueño, que tendrá lugar a las 20,00 horas, estará dedicado a obras del compositor ruso Piotr Ilich Tchaikovsky y del austriaco Richard Strauss, han informado a través de una nota.

La primera parte arrancará con el Primer concierto para piano en Si bemol menor, Op. 23, de Piotr Ilich Tchaikovsky, en el que interviene como solista el joven pianista Guillermo Ramírez. El concierto fue compuesto entre noviembre de 1874 y febrero de 1875, aunque sería revisado en 1879 y 1888, siendo esta última la versión que se interpreta habitualmente.

Su estreno tuvo lugar el 25 de octubre de 1875 en el Boston Music Hall, a cargo de Hans von Bülow al piano, dirigiendo la orquesta Benjamin Johnson Lang. Este hecho es significativo, ya que el pianista predilecto de Tchaikovsky, Nikolái Rubinstein, había criticado inicialmente la pieza con dureza. Sin embargo, Rubinstein más tarde se retractó y se convirtió en un ferviente defensor de la obra.

La segunda parte del programa se dedicará íntegramente a la Suite 'El Caballero de la Rosa', Op. 59 del compositor y director de orquesta Richard Strauss. La suite está creada a partir de su ópera Der Rosenkavalier (El caballero de la rosa), que estaba ambientada en la Viena del siglo XVIII y que empleaba el vals como un elemento anacrónico para evocar la gracia y elegancia de una época dorada ya pasada, utilizándolo como referente musical de la sofisticación estética vienesa.

Dos décadas después, cuando el compositor se encontraba en una difícil situación financiera tras la Segunda Guerra Mundial, Strauss consintió otra versión orquestal de su partitura. La Suite que se interpreta en este programa fue presumiblemente arreglada por Artur Rodzinski, el director de la Filarmónica de Nueva York. Fue publicada en 1945 y su primera interpretación tuvo lugar en Nueva York el 5 de octubre de 1944.

El maestro José María Moreno es director titular y artístico de la Orquesta Filarmónica de Málaga. Considerado como uno de los directores españoles más apasionados, enérgicos y versátiles de su generación, ha dirigido orquestas como las Sinfónicas de Berlín, Brandemburgo y Augsburgo (Alemania), la Filarmónica de Karelia (Rusia) y la Sinfónica Nacional (Colombia).

También la Filarmonia Veneta (Italia), la Sinfónica de Pori (Finlandia), do Norte y do Patrimonio (Portugal), Filarmónicas de Szczecin y Lodz (Polonia), Filarmónica de Zagreb (Croacia), Teplice y Pilsen (Chequia), Sinfónica de Porto Alegre (Brasil), Orquestra del Gran Teatre del Liceu, Oviedo Filarmonía, Sinfónicas de Madrid, Galicia, Valencia, Barcelona, Comunidad de Madrid, Baleares, Navarra, etcétera.

Guillermo Ramírez ingresó con ocho años en la Escuela Municipal de Música de San Pedro Alcántara en Marbella (Málaga). A los diez realizó el acceso al Conservatorio Profesional Costa del Sol, en Fuengirola, consiguiendo la máxima nota en su especialidad, siendo el alumno más joven de su promoción.

A los 14 años (2022) finalizó sus estudios Profesionales de Piano en el Conservatorio Profesional Costa del Sol (Fuengirola) con la profesora Carmen Belén Ruíz con matrícula de honor y propuesto para Premio Extraordinario de enseñanzas profesionales de piano. Ha sido distinguido con numerosos premios y reconocimientos.