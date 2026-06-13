Ozuna abre el próximo fin de semana una nueva edición de Starlite Marbella (Málaga)

Cartel de Ozuna en Starlite de Marbella - STARLITE OCCIDENTE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 13 (EUROPA PRESS) El festival Starlite Occident, que se celebra en el municipio malagueño de Marbella, arranca su edición de 2026 este próximo viernes, día 19, con la actuación del puertoriqueño Ozuna.

Tras su éxito en Starlite Occident 2022, el artista vuelve a elegir el festival de Marbella para reencontrarse con su público. Según han explicado desde la organización será "una noche que promete convertir la cantera en el epicentro del ritmo latino".

El concierto comenzará a las 22,00 horas en el auditorio y la apertura de puertas del evento será dos horas antes, a las 20,00 horas. Las entradas para el show se pueden adquirir desde los 45 euros en la página web del festival.

Ozuna es una de las figuras más influyentes y versátiles de la música urbana contemporánea. Nacido en 1992 en San Juan, Puerto Rico, Juan Carlos Ozuna ha construido una trayectoria marcada por la diversidad sonora, explorando géneros que van del reguetón y el trap latino al R&B, la bachata o el dembow, ampliando los límites del panorama latino.

A lo largo de su carrera ha firmado algunos de los grandes himnos globales del género, como 'La Farsante', 'Dile que tú me quieres', 'Se Preparó' o 'Hey Mor', canciones que acumulan millones de reproducciones y que lo han consolidado como una de las voces imprescindibles del movimiento urbano a nivel internacional.

El sábado 20 de junio será el turno de Laura Esquivel y Brenda Asnicar, protagonistas de la icónica serie 'Patito Feo', que regresan a los escenarios con un espectáculo para celebrar el fenómeno cultural que marcó a toda una generación.

A casi dos décadas de su debut --en 2007--, ambas artistas retoman su trayectoria conjunta con la gira global 'Amigas del Corazón World Tour', un show que revive los grandes éxitos de la telenovela que conquistó a millones de espectadores en más de 50 países.

Con una carrera que incluye giras internacionales multitudinarias, discos líderes en ventas y reconocimientos como su nominación a los Emmy, su legado continúa vigente en la memoria colectiva. Este reencuentro artístico refleja la evolución de aquellas jóvenes protagonistas hacia mujeres consolidadas, manteniendo intacta la esencia que las convirtió en referentes del pop juvenil.

El público podrá disfrutar en directo de las canciones más emblemáticas de 'Patito Feo'. El auditorio abre sus puertas a las 20,00 horas y el concierto comenzará a las 22,00 horas. Todavía hay entradas a partir de 33 euros en la web de Starlite.