Pablo Alborán llega este sábado a Marenostrum Fuengirola (Málaga) con su 'KM0'

Archivo - Imagen de archivo del cantante Pablo Alborán durante un concierto. - Ricardo Rubio / Europa Press - Archivo

FUENGIROLA (MÁLAGA), 5 (EUROPA PRESS)

Marenostrum Fuengirola (Málaga) recibe este sábado al cantante malagueño Pablo Alborán, que se reencuentra con sus seguidores en uno de los conciertos más esperados de la temporada, ya que presentará en directo las canciones de su nuevo álbum 'KM0'.

Así lo han informado desde la organización en una nota, en la que han destacado que este trabajo marca una nueva etapa creativa en la trayectoria de Pablo Alborán y explora sonidos y estilos diversos, pero "sin renunciar a la emoción que caracteriza su música".

Baladas, ritmos latinos y nuevas sonoridades se combinarán con los grandes éxitos que han acompañado a millones de personas durante los últimos años, en una velada que promete momentos de gran intensidad y una conexión especial con el público de su tierra.

Pero, además, Marenostrum Fuengirola afronta un fin de semana que se completa con más música este viernes, cuando recibe al grupo sevillano Siempre Así; y con humor el domingo, cuando llegará el universo "imprevisible" de Ignatius.

Siempre Así aterriza en el escenario Marenostrum con una gira concebida para celebrar a través de canciones que forman parte de varias generaciones. Durante cerca de dos horas, el público podrá cantar y bailar con un repertorio y ese inconfundible estilo que ha convertido a la banda en un referente.

El fin de semana culminará el domingo 7 de junio con Ignatius, una de las figuras más inclasificables y provocadoras del panorama nacional. Capaz de generar sorpresa y carcajadas a partes iguales, el cómico llegará al recinto fuengiroleño con un espectáculo en el que cualquier cosa puede suceder.