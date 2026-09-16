Pablo Manavella, nombrado nuevo director del IHSM La Mayora UMA-CSIC

El nuevo director del IHSM La Mayora UMA-CSIC, Pablo Andrés Manavella - IHSM LA MAYORA

MÁLAGA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

EL investigador Científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Pablo Andrés Manavella ha sido nombrado nuevo director del Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea 'La Mayora' (IHSM La Mayora), centro mixto entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad de Málaga (UMA).

El nombramiento del nuevo director ha sido realizado por la Comisión Rectora del organismo. De esta manera, Manavella sucede al hasta ahora director del IHSM La Mayora, Eduardo Rodríguez Bejarano, que ha ejercido el cargo desde marzo de 2022.

Manavella dirigirá el IHSM La Mayora durante los próximos cuatro años con la colaboración de los vicedirectores Diego Romero (UMA), Noemí Ruiz (UMA) e Iñaki Hormaza (CSIC), han informado desde la entidad en un comunicado.

Por su parte, Bejarano ha ofrecido todo su apoyo al nuevo equipo al frente del IHSM La Mayora y ha deseado lo mejor al nuevo director del centro. El exdirector retomará su actividad como investigador del IHSM La Mayora y catedrático de Genética de la Universidad de Málaga, según ha asegurado el organismo.

Manavella es licenciado en Bioquímica por la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) y doctor en Ciencias Biológicas. Tras realizar un postdoctorado en el Instituto Max Planck para Biología del Desarrollo en Tübingen (Alemania), se incorporó al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) en Argentina como investigador principal.

Desde principios de 2024, Manavella pasó a formar parte del Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea (IHSM) en Málaga como Investigador Científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) donde lidera su equipo de investigación.

Con una sólida trayectoria en el estudio de la regulación post-transcripcional en plantas mediada por ARN pequeños, ha publicado numerosos artículos científicos, recibido múltiples distinciones, formado recursos humanos altamente cualificados y colaborado con instituciones de renombre internacional en procesos de evaluación y gestión.

El trabajo de Manavella se centra en desentrañar los mecanismos moleculares que regulan el desarrollo y la respuesta de las plantas a factores ambientales.