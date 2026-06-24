Una paciente amenaza a una médica y da codazos a un celador durante urgencias del Centro de Salud Las Lagunas de Mijas

El SMM realizan una concentración por un nuevo caso de violencia verbal y física en el Centro de Salud de las Lagunas de Mijas. - SMM

MÁLAGA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico de Málaga ha lamentado este miércoles un supuesto nuevo caso de violencia verbal y física a sanitarios en el Centro de Salud de las Lagunas en la localidad malagueña de Mijas el pasado 17 de junio, cuando supuestamente una paciente amenazó a una médica y dio codazos a un celador durante el servicio de urgencias.

Así lo han asegurado en una nota, en la que han indicado que supuestamente la usuaria irrumpió en la zona de descanso y trabajo reservada exclusivamente al personal sanitario, un área restringida al público que carece de cámaras de seguridad y de botón de alarma o pánico.

Según el sindicato, la paciente habría accedido "de forma violenta al interior de estas dependencias profiriendo gritos, insultos, amenazas y coacciones contra una de las médicas de guardia", lo que generó "una situación de enorme tensión y miedo en la profesional, que llegó a temer por su integridad física".

Ante los gritos y el escándalo, acudieron en su auxilio un celador y el vigilante de seguridad. Durante la intervención, el celador supuestamente "fue agredido físicamente, recibiendo varios codazos en el abdomen por parte de la agresora", y tuvo que ser necesaria la presencia de la Guardia Civil para controlar la situación.

El SMM ha criticado que este "no es un hecho aislado ni una circunstancia excepcional". "Es un problema que se repite con demasiada frecuencia en un dispositivo sanitario que lleva años soportando una presión asistencial insoportable y una alarmante falta de recursos humanos", han indicado.

En este sentido, han recordado que apenas unos días atrás denunciaron "cómo un usuario accedía al mismo centro de atención primaria portando varios cuchillos y amenazaba de muerte a una enfermera" y que esa misma noche otra paciente "golpeó a una médica y provocó importantes altercados en el mismo espacio y ahora volvemos a encontrarnos con una nueva agresión".

Por tanto, "ante el incesante número de casos de agresiones que los profesionales sanitarios llevan sufriendo en su puesto de trabajo en este centro de salud", el Sindicato Médico de Málaga ha exigido a la Administración "que esta situación no solo no debería normalizarse sino erradicarse con medidas que velen por la seguridad de los trabajadores, en lugar de mirar para otro lado, con la puesta en marcha y de forma urgente de un plan especial contra las agresiones a estos profesionales en el Distrito Sanitario Costa del Sol".

Asimismo, desde el SMM han solicitado un Registro Único Andaluz de Agresiones que incluya todas las agresiones físicas, amenazas, insultos, vejaciones, coacciones y episodios de violencia verbal, porque la realidad es mucho más grave de lo que reflejan las estadísticas oficiales.

También, han pedido "sanciones administrativas para los agresores, especialmente para aquellos casos de insultos, vejaciones y agresiones verbales que actualmente quedan sin respuesta efectiva, como ya existen en seis comunidades autónomas españolas".

En este año se han producido más de una veintena de agresiones tanto físicas como verbales a médicos en los centros de salud y hospitales de la provincia de Málaga.