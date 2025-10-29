Paco Montalvo, Festival de Jazz y funciones de 'Una madre de película' y 'Se traspasan', en Teatro Cervantes de Málaga

El Teatro Cervantes acoge el sábado 1 de noviembre el estreno de 'Alma del violín flamenco', un espectáculo con el que Paco Montalvo rememora 10 años de gira internacional y transporta al público a la esencia del género con el violín. - MÁLAGA PROCULTURA

El mes de noviembre comienza en los teatros municipales de Málaga con el violín de Paco Montalvo, las actuaciones en sala y al aire libre del 39 Festival Internacional de Jazz, el concierto del argentino Mat Alba y las funciones de 'Una madre de película', 'Se traspasan' y el infantil 'Este país es un circo'.

Todavía quedan entradas disponibles para todos estos espectáculos, y además se podrán adquirir desde las 11.00 horas de este miércoles tres nuevos pases de 'Hambre (de Quijote)', obra de La Líquida programada del 8 de enero al 1 de febrero dentro del 43 Festival de Teatro de Málaga.

Asimismo, desde este miércoles se podrán devolver las entradas del recital que el guitarrista Antonio Rey iba a dar el sábado 18 de abril en el marco del ciclo 'Flamenco lo Serás Tú', y que la agencia promotora, Totalísimo, ha cancelado por "razones logísticas".

El Teatro Cervantes acoge el sábado 1 de noviembre el estreno de 'Alma del violín flamenco', un espectáculo con el que el virtuoso cordobés rememora 10 años de gira internacional. Paco Montalvo transporta al público a la esencia del género con el violín como voz principal, acercando además dos mundos tan lejanos a priori como el clásico y el flamenco con versiones únicas de temas de Paco de Lucía, Camarón, Falla, Sarasate, Granados, Mozart, Tárrega o Albéniz (de 18 a 54 euros, últimas entradas).

Al día siguiente, Toni Acosta se sube a las tablas para protagonizar la comedia 'Una madre de película', firmada y dirigida por Juan Carlos Rubio. Acosta encarna a Eva María, una madre con síndrome de nido vacío que entra en una emocionante y divertida espiral que transforma su cotidiana realidad en una auténtica aventura de película.

El mismo domingo, en la habitual doble función infantil matinal (11 y 13 horas) aterriza en el Teatro Echegaray 'Este país es un circo', montaje que abre las puertas a las reflexiones de un bufón, y que viene firmado por Dosperillas, proyecto unipersonal creado por el 'showman', malabarista y payaso madrileño Miguel Julián.

La siguiente propuesta del Echegaray, el martes 4, es la de escuchar a Mat Alba, un jovencísimo cantante y multiinstrumentista argentino que escribe y produce sus canciones desde niño y que saltó a la fama mundial tras telonear a Paul McCartney en el Estadio de River Plate, Buenos Aires.

Al final de esa semana, el sábado 8, se abren las puertas para 'Se traspasan', montaje de Traspaso Teatro en coproducción con Teatro TNT que transita entre la poesía y el humor para reflexionar sobre la fragilidad de la identidad del ser humano. Con él se inicia el ciclo 'Escena Abierta Málaga', que organizan Málaga Procultura y la Delegación de Cultura de la Diputación de Málaga a propuesta de la Asociación Romero Esteo.

EL 39 FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ

Kandace Springs, Gustavo Santaolalla, Theo Croker, Victor Wooten & The Wooten Brothers Cécile McLorin Salvant, Mammal Hands, Al Di Meola y Avishai Cohen tocarán en el Teatro Cervantes en la trigésimo novena edición del encuentro malagueño con el género de la improvisación.

El festival, que organiza el Ayuntamiento de la ciudad a través de Málaga Procultura, lo patrocinan Cervezas Victoria y BMW Automotor Premium, y en él colaboran la Fundación 'la Caixa', la Fundación Sando, Mahos y Aehcos. La cita añade un ramillete de actividades paralelas al aire libre con la participación del trío Altagracia, la agrupación El Gremio, Escandaloso Xpósito, la banda de Dani Domínguez y la vocalista Carmen Lancho con Jose Carra Cuarteto.

Kandace Springs, cantante y pianista que encarna el mismo espíritu y alma de grandes vocalistas del jazz como Ella Fitzgerald, Carmen McRae y de eclécticas maestras como Nina Simone y Roberta Flack, abre el lunes 3 de noviembre la edición 2025 en formato trío. Le seguirá el martes 4 el reconocido multiinstrumentista, compositor y productor argentino Gustavo Santaolalla, que ha retomado su gira de conmemoración del 25 aniversario de su emblemático Ronroco (1998). Ese día, las actividades paralelas llevarán a Altagracia, trío formado por Miryam Latrece a la voz, Luís Regidor a la guitarra y voz y Lisandro Mansilla 'Laicha' a la guitarra, voz y saxofón, a la fábrica de Cervezas Victoria.

El trompetista Theo Croker, versátil músico caracterizado por su dominio del swing, el bop y los estilos modales del jazz acústico cuyo repertorio también revela su pasión por el funk orgánico, el soul y el hip-hop orientado al groove, comparecerá el 5 de noviembre en formato cuarteto.

Le seguirán Victor Wooten & The Wooten Brothers. Victor (uno de los diez mejores bajistas de todos los tiempos según Rolling Stone), Regi (guitarra), Joseph (teclados) y Roy 'Futureman' (batería) tocarán en Málaga el 6 de noviembre.

La compositora, cantante y artista visual Cecile Mclorin Salvant llega a Málaga recién editado 'Oh snap!', un disco que refleja las diversas influencias musicales de su infancia en Miami en los años 90 e incluyen temas festivos con ritmos, ritmos de samba y canciones folk tranquilas. Cecile recibirá el viernes 7 el Premio Málagajazz.

El sábado 8 la música comenzará a las 13 horas en el auditorio Curro Román (distrito Este) con El Gremio, continuará a las 18 horas en la plaza de Jerónimo Cuervo con Escandaloso Xpósito y tendrá su cénit en el Teatro Cervantes con Mammal Hands, trío fundado en Norwich, Inglaterra, en 2012 que rápidamente se ganó una notable reputación por su hipnótica, fresca e innovadora fusión de jazz y música electrónica.

El percusionista Dani Domínguez abrirá en el Auditorio Curro Román (13 horas) la jornada del domingo 9, que seguirá a las 18 horas en la fachada del teatro con Carmen Lancho y el Jose Carra Cuarteto y finalizará con el regreso al coliseo malagueño de Al Di Meola, un instrumentista de deslumbrante técnica que ha publicado más de 30 álbumes en sus cuatro décadas como solista y que ha colaborado con Return to Forever, John McLaughlin y Paco de Lucía entre muchos otros. Di Meola será obsequiado con el Premio CIFU de esta edición.

La clausura del festival es tarea del Avishai Cohen Quintet. El lunes 9 de noviembre regresará a la ciudad este contrabajista formado en Nueva York que tras darse a conocer en la élite del jazz contemporáneo como acompañante de Chick Corea ha cimentado una ascendente carrera como solista en la que destaca por su fusión de jazz con elementos del folclore sefardí, latino y árabe, una mezcla que refleja la huella de su identidad multicultural.