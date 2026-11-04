El Palacio de Ferias y Congresos acoge Expo AgriTech 2026, que reúne a más de 8.000 profesionales agrícolas

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, durante la apertura institucional de Expo AgriTech 2026 que se celebra en Fycma - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto al secretario general de Agricultura, Ganadería y Fondos Agrarios de la Junta de Andalucía, Manuel Gómez, y el director de ExpoAgriTech, Sergio Fabregat, ha asistido a la apertura institucional de Expo AgriTech 2026, organizado por Nebext, que se celebra en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma).

Este evento, que alcanza su tercera edición, tiene previsto reunir a más de 8.000 profesionales agrícolas en una feria en la que 217 firmas expositoras muestran las últimas novedades en maquinaria de última generación, sistemas de riego, automatización y robótica agrícola, inteligencia artificial y herramientas digitales orientadas a aumentar la eficiencia, rentabilidad y calidad de las explotaciones.

Bajo el lema 'Transforma tu campo, impulsa tu futuro', la nueva edición de Expo AgriTech pone el foco en las tecnologías, las nuevas formas de producir y gestionar los cultivos, la gestión eficiente del agua y las herramientas de inteligencia artificial para digitalizar las tareas agrícolas, entre otras.

En el marco de la feria, se celebrará el Congreso AgriTech 4.0, un foro europeo sobre innovación agrícola que reunirá a más de 300 expertos para analizar los principales retos y tendencias en el sector.

El congreso albergará también el Foro de Regiones Agrícolas Innovadoras, un encuentro en el que representantes autonómicos en materia de agricultura compartirán las estrategias que están poniendo en marcha en sus regiones para avanzar hacia un modelo agrario más competitivo, resiliente e innovador.