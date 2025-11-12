Paran obras en parte de la parcela donde se crea el equipamiento de Parque San Rafael, en Málaga, al hallar restos óseos

MÁLAGA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Urbanismo, ha paralizado este miércoles por la mañana los trabajos en una parte de la parcela donde se está construyendo el equipamiento del Parque de San Rafael, al constatarse la presencia de una serie de restos óseos.

Así lo ha dado a conocer el Consistorio en un comunicado, en el que recuerda que el proyecto prevé un edificio de equipamiento social, cuyo uso característico es público expositivo y administrativo. Estará constituido por un único volumen de una planta, con un diseño que se integrará totalmente en su entorno y al que se accederá a través del Parque de San Rafael, por su esquina sureste.

Así, durante el desarrollo de las obras de excavación, que cuentan con el preceptivo control arqueológico de movimiento de tierra exigido por la Junta de Andalucía, la empresa encargada de estos trabajos de vigilancia (Nerea Arqueología Terrestre y Subacuática) ha constatado la aparición de este material óseo, que documentará y delimitará para verificar su contexto funerario.

El espacio en el que se han hallado ha sido delimitado por la empresa que está ejecutando la obra (Guamar), al objeto de que los técnicos arqueólogos realicen este proceso de documentación. Las actuaciones prosiguen en el resto de la parcela.