Parcemasa obtiene 3,7 millones de euros de fondos Feder para financiar al 85% el proyecto Ecocrem

Archivo - Parcemasa, Parque Cementerio de Málaga. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través de la empresa municipal Parque Cementerio de Málaga (Parcemasa), ha obtenido, según la resolución definitiva del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, un importe de 3.738.024,77 euros a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) para financiar en un 85% el proyecto Ecocrem.

El proyecto es una iniciativa de innovación que consiste en el desarrollo de sistemas prototipo de cremación mortuoria sostenibles y descarbonizados basados en el empleo de tecnologías de energías renovables para eliminar la dependencia del gas fósil, reducir las emisiones de CO2, maximizar la eficiencia energética y disminuir los costes operativos.

Esta iniciativa está impulsada por Parcemasa bajo la dirección del Área de Sostenibilidad Medioambiental y en coordinación con el Área de Economía, Hacienda y Fondos de la UE, que cuenta con un presupuesto total de 4.397.676,20 euros, financiado en un 85% por el Feder, en el marco del Programa Plurirregional de España (PPE) 2021-2027, a través de una ayuda concedida por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades al amparo de la Línea de Fomento de Innovación desde la Demanda (Línea FID) para la Compra Pública de Innovación (CPI).

Como paso previo a la CPI, la empresa dependiente del Área de Sostenibilidad Medioambiental promovió una Consulta Preliminar del Mercado (CPM) para conocer del mercado las soluciones tecnológicas para dar respuesta a esta demanda, han informado desde el Ayuntamiento en una nota.

El presupuesto total del proyecto, que además del citado 85% de financiación europea, incluye el 15% restante, un total de 659.651,43 euros aportado por Parcemasa, contempla tanto el desarrollo del sistema mediante compra pública de innovación como el servicio de oficina técnica, consultas previas y estudios. El periodo de ejecución comprende hasta el 31 de diciembre de 2029.

Su carácter "innovador" radica en la capacidad de integrar diferentes tipologías de hornos, entre ellos eléctricos, de hidrógeno verde y modelos híbridos que combinen electricidad e hidrógeno; soluciones de recuperación energética, digitalización avanzada e infraestructuras renovables en un ecosistema orientado a la autosuficiencia energética y al cumplimiento de los estándares medioambientales.

De esta forma, el proyecto prevé no sólo el diseño y construcción de hornos que funcionen con electricidad e hidrógeno verde, sino también el desarrollo de un sistema de recuperación del calor residual generado en los procesos de cremación para satisfacer las demandas térmicas y promover un modelo de autosuficiencia energética.

Para poder desarrollar toda las pruebas de concepto y la validación de los prototipos, en el marco de esta iniciativa, se estudiará la ampliación del parque fotovoltaico en el cementerio de San Gabriel (Parcemasa) destinado al autoconsumo y en servicio desde septiembre de 2023, que está integrado por 1.052 paneles instalados en la cubierta de 38 de los 212 bloques de nichos que componen la necrópolis.

El proyecto culminará con la fabricación de un prototipo a escala real con la tecnología desarrollada que haya dado mejor rendimiento para probarlo en condiciones funcionales representativas para validar experimentalmente la viabilidad técnica, los requisitos de infraestructura y las condiciones de seguridad hasta alcanzar un diseño optimizado y homologable.