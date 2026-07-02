La pareja de la mujer hallada en un pozo en Rincón señaló el lugar donde estaba el cuerpo, según Fernández

Zona en la que han localizado el cádaver de una mujer dentro de un pozo en Rincón de la Victoria (Málaga). - Álex Zea - Europa Press

GRANADA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha asegurado que el compañero sentimental de la mujer cuyo cuerpo fue encontrado este pasado miércoles en un pozo en Rincón de la Victoria (Málaga) confesó y "determina el lugar en el que se encuentra el cadáver".

En declaraciones a los periodistas en Granada, ha explicado que "hay una confesión por parte del supuesto autor, de la pareja de la mujer desaparecida", y esta persona detenida "es quien confiesa y quien determina el lugar en el que se encuentra el cadáver", zona en la que, ha dicho, este jueves se realiza una reconstrucción de los hechos con presencia de la autoridad judicial.

Hay otros dos arrestados en este operativo, uno por presunta implicación en los hechos y por tráfico de drogas y otro por tráfico de drogas. Está previsto que los tres pasen a disposición judicial este viernes.

Fernández ha apuntado que la investigación sigue abierta y "no se descartan otras detenciones". También ha dicho que se está llevando a cabo la autopsia del cadáver "para determinar efectivamente que la coincidencia con la mujer desaparecida en el mes de abril es total y absoluta, tal y como lo ponen de manifiesto alguna evidencia y por supuesto la confesión del propio supuesto autor de ese asesinato".

Así, ha incidido en que este crimen "evidentemente estaría enmarcado también en violencia de género" y, aunque ha indicado que "no está todavía determinado por la Delegación del Gobierno contra Violencia de Género, todo apunta a que pueda ser un nuevo caso lamentablemente de violencia de género".

El delegado también ha manifestado que no les consta en este momento denuncias previas entre ambos, "ni que hubiera ninguna medida activada en el sistema Viogen".

El hallazgo del cuerpo de la mujer se enmarca en una investigación conjunta entre la Guardia Civil y la Policía Nacional. El cadáver fue encontrado en el interior de un pozo cerca de una zona conocida como Cortijo Blanco y fue trasladado al Instituto de Medicina Legal (IML) para practicarle la autopsia.

Efectivos de la Guardia Civil fueron los encargados de sacar el cuerpo de la mujer, cuya desaparición se venía investigando por parte de la Policía Nacional tras la denuncia de un familiar al desconocerse su paradero. El cadáver presenta inicialmente signos de apuñalamiento y ahogamiento.