Los parques acuáticos copan el interés de los casi 2.000 participantes en 'Veranea' de la Diputación de Málaga

Archivo - Parque acuático en una imagen de archivo. - AQUAVELIS - Archivo

MÁLAGA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Casi 2.000 jóvenes de la provincia de Málaga han participado en las actividades gratuitas de ocio y aventura del programa 'Veranea', que por tercer año ha organizado la Diputación Provincial y que concluyen este fin de semana.

'Veranea 2026' ha contado con 14 actividades distintas --cinco más que la pasada edición-- y, aunque desde un principio este programa estaba enfocado a jóvenes habitantes de los municipios menores de 20.000 habitantes, también se abrió el abanico de participación días después para que las inscripciones llegaran a todos los jóvenes de entre 18 y 35 años de la provincia.

Las actividades que desde la Delegación de Educación y Juventud de la Diputación de Málaga se han ofertado durante julio y agosto de manera gratuita a los jóvenes han incluido visitas a los parques acuáticos de la provincia y a Amazonia, así como barranquismo, visita al Caminito del Rey, campeonatos de karts, recorridos por vías ferratas, tirolina, kayaks, pádel surf, 'paintball', visitas al OXO Museo del Videojuego y al Museo del Automóvil y la Moda de Málaga, rutas de espeleología y el Gran Reto del Verano, que ha tenido dos citas este año.

El diputado de Educación y Juventud de la Diputación de Málaga, José Santaolalla, ha destacado en un comunicado "el notable interés que despierta este programa entre el público joven".

"Veranea ya forma parte del calendario de verano de los jóvenes de la provincia y, por eso, hemos notado un notable incremento en la demanda de actividades. Los jóvenes ya conocen el programa y están muy atentos a las actividades para inscribirse", ha valorado.

De hecho, ha habido una demanda muy superior al número de plazas total que se ofertaron. Se registraron 5.200 inscripciones para todas las actividades, lo que supone todo un éxito y un importante incremento con respecto a la pasada edición --2.028 inscripciones--.

Los parques acuáticos han sido una de las actividades más demandadas, con casi 1.500 inscripciones para 400 plazas ofertadas, recibiendo casi todas las actividades, las otras 13 restantes, el doble de inscripciones que de plazas disponibles. Las actividades

Además, la actividad estrella de 'Veranea' ha vuelto a ser el Gran Reto del Verano, que este año ha visitado Cañete la Real y Alozaina con éxito de participación --25 grupos inscritos y 170 plazas--.

En las actividades han participado jóvenes de hasta 67 municipios de la provincia, donde Málaga capital ha contado con un 30% de los participantes, Vélez-Málaga con el 8,2%, y Álora, con el 6,4%, siendo las tres localizaciones de donde más jóvenes han participado.

A través de la web de juventudmalaga.es, donde se han gestionado las reservas e inscripciones, también hay galerías de imágenes de algunas de las actividades. Campeonatos de karts; espeleología por Archidona e Igualeja; vías ferratas por Comares, Benalauría y Casares; barranquismo por Yunquera y Júzcar; kayak por el río Guadiaro; pádel surf por Nerja, y mucho más. La variedad ha sido la tónica dominante, convirtiendo cada actividad en una auténtica aventura veraniega.