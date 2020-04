El alcalde de Málaga pasa a planta tras ser operado con éxito de un hematoma craneal

MÁLAGA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha pasado a planta este domingo en torno a las 12.45 horas tras ser operado con éxito de un hematoma craneal el sábado, según han precisado fuentes municipales a Europa Press.

Así lo han decidido los doctores Miguel Ángel Arráez y Guillermo Ibáñez, quienes el sábado le intervinieron. De la Torre evoluciona favorablemente y ha pasado la noche bien, sin incidencia alguna, según han explicado desde el Ayuntamiento de Málaga.

Esta tarde se le hará un TAC de control para comprobar que su evolución sigue siendo favorable después de que el sábado fuera intervenido con éxito en CHIP, centro donde, debido a la crisis sanitaria del coronavirus, tiene ahora su sede el Servicio de Neurocirugía del Hospital Regional de Málaga.

De la Torre ha publicado este domingo un mensaje en su cuenta verificada de Twitter: "Muchísimas gracias a todos por vuestras muestras de cariño, que me llenan de emoción y de ánimo. Cuando pueda os responderé uno a uno: me han contado sobre #fuerzaPaco. Estoy bien. Sigo en la UCI pero espero que me pasen a planta hoy mismo. Un abrazo muy fuerte. FTP".

A primera hora de la tarde del sábado, De la Torre se sometió, en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, a una prueba en la que se detectó un hematoma subdural crónico, lesión que con frecuencia tiene su origen en un traumatismo craneal leve previo.